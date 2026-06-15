Quién es el invitado de hoy, lunes 15 de junio en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en RTVE

Tras cerrar la semana saltando por primera vez a la noche de los viernes en La 1, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. Si bien David Broncano y su equipo cancelaron su habitual cita de los jueves la semana pasada con motivo del partido inaugural del Mundial de fútbol, el humorista debutó en el prime time de los viernes con Salva Reina y Nadine Sierra como invitados.

La visita del actor y la cantante de ópera se tradujo en un 8.8% de share y 696.000 espectadores, sin lograr aprovechar el empujón del partido Canadá-Bosnia y Herzegovina, que cosechó un 22.5% de share y 2.149.000 en La 1. Por su parte, 'Tu cara me suena' se conformó con un 19.1% de cuota de pantalla y 1.297.000 espectadores, marcando mínimo de temporada, mientras que 'De viernes' firmó un 9.7% de share y 607.000 seguidores en Telecinco.

Carlos Torres, el invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 15 de junio 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Pablo Chiapella y JJ Vaquero, que en esta ocasión visitan juntos el espacio de Antena 3 para presentar 'Olivia', la nueva serie que protagonizan y que llegará a Disney+ el próximo 1 de julio. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a Carlos Torres.

El partido de España nos pilla grabando el programa 😀 pic.twitter.com/1Rq9gkXraf — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 15, 2026

El actor y modelo colombiano acudirá por primera vez al espacio del humorista este lunes en mitad de la gira de conciertos internacional de 'La reina del flow', que hará parada en el Movistar Arena de Madrid el próximo miércoles 2 de julio.

El intérprete, que da vida a Charly Flow en la popular serie, se encontrará por primera vez con David Broncano en 'La Revuelta' para desvelar algún que otro detalle sobre la ficción y los conciertos, que continúan arrasando en todas sus paradas con el elenco original de la serie como un gran espectáculo de reggaeton y música urbana.