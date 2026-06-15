RTVE cambia su programación con 'Aquí la Tierra' como damnificado: Cancela todas sus emisiones de esta semana

La retransmisión de un partido del Mundial en abierto por jornada está derivando que RTVE cambie su programación habitual cada día. Y si hay un formato que se está viendo afectado de lleno por el evento deportivo es 'Aquí la tierra', pues el espacio divulgativo faltará a su cita con la audiencia esta semana.

Así, tras dejar su hueco este lunes por una tarde dedicada al Mundial con el debut de España, el programa divulgativo de Jacob Petrus también desaparecerá por completo de la parrilla los próximos días, tal y como ha confirmado TVE en sus avances de programación de este martes 16 de junio y miércoles 17 de junio.

Y es que aunque ese día La 1 emitirá el partido en pleno prime time a las 22:00 horas, y por tanto el fútbol no tendría que por qué afectar a la emisión de 'Aquí la tierra', TVE ha optado por cancelarlo también, cediendo su franja al contenedor especial sobre el Mundial 'Camino a NY'.

En este sentido, hay que apuntar que aunque todavía no se ha desvelado las programaciones del jueves y viernes, La 1 también dejará fuera de la parrilla 'Aquí la tierra' el jueves y el viernes debido a la emisión de los partidos: Suiza-Bosnia Herzegovina (jueves 18) y Estados Unidos-Australia (viernes 19).

Hay que recordar que se trata del espacio más emblemático de la tarde de La 1 y pese a que es el que mejor funciona en audiencia, en los últimos meses la cadena pública lo está utilizando como comodín y lo emite incluso en la tarde de los sábados cada vez que lo ha necesitado.

Pero ahora con la llegada del Mundial perderá su hueco estas semanas y los fans de 'Aquí la tierra' se tendrán que acostumbrar a que el programa aparezca y desaparezca de su parrilla de tarde en función de las necesidades y las estrategias de programación de la cadena pública.

Por otro lado, La 1 también se verá obligada este miércoles a relegar 'La Revuelta' de David Broncano al late night pues el partido que emitirá será el Inglaterra-Croacia a las 22:00 horas provocando así que el programa de access prime time cuente con un plan de emisión diferente y con horarios diversos esta semana.

Así queda la programación de La 1 este martes 16 de junio:

15:50 horas - 'Directo al grano'

17:45 horas - 'Valle Salvaje'

18:35 horas - 'La Promesa'

19:35 horas - 'Malas lenguas'

20:20 horas - 'Camino a NY'

20:30 horas - 'Avance TD2'

20:35 horas - Copa del Mundo 2026 (previo)

21:00 horas - Copa del Mundo 2026: Francia-Senegal

23:00 horas - 'La revuelta'

00:45 horas - 'Al cielo con ella'

Así queda la programación de La 1 este miércoles 17 de junio: