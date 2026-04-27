Qué invitado va hoy, lunes 27 de abril a 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras cerrar la semana celebrando la primera edición de 'La petanca del Año', 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano reunió el pasado jueves a profesionales de la petanca y celebridades amigas del programa para celebrar un torneo en directo que se tradujo en una lluvia de aplausos en redes. Y es que, el evento deportivo especial del espacio de La 1 contó incluso con actuaciones en directo al más puro estilo Superbowl.

El torneo de pentanca se tradujo en un 12.1% de share y 1.406.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 13.4% de share y 1.616.000 espectadores gracias a la visita de Alaska. Por otro lado, 'Supervivientes 2026' se conformó con un 8.7% de cuota de pantalla y 1.050.000 seguidores durante su versión express en Telecinco.

Quevedo, el invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 27 de abril 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Bad Gyal, que regresa al espacio de Antena 3 tras la publicación de su segundo álbum de estudio 'Más cara', haciendo parada en el programa de Pablo Motos en mitad de su gira de conciertos por toda España. Por su parte, David Broncano recibirá por una vez más a Quevedo.

El artista se reencontrará este lunes con Broncano días después de la publicación de su tercer álbum de estudio 'El Baifo'. Tras un fin de semana marcado por la nueva música del canario, entre los que se incluyen temas como 'La graciosa', 'Algo va a pasar' o colaboraciones con Nueva Línea, Elvis Crespo y La Pantera entre otros artistas, el cantante se sincerará sobre esta nueva etapa artística.

El anuncio de este nuevo trabajo se produjo hace poco menos de una semana, cuando Quevedo organizó un espectáculo de drones sobre la playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria para revelar el lanzamiento inminente de su nueva música. Cabe recordar que su última visita a David Broncano se produjo en enero de 2025, cuando acudió al espacio de TVE tras la publicación de 'Buenas noches', su segundo disco.