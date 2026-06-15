Adiós en 'Aquí la Tierra': Este histórico rostro del programa de La 1 de TVE anuncia su inesperada despedida

La física y meteoróloga Isabel Moreno dice adiós a 'Aquí la tierra' tras más de ocho años y medio en el programa vespertino de TVE. Así lo ha anunciado ella misma a través de una emotiva publicación en su perfil de Instagram este domingo 14 de junio.

Junto a dos instantáneas en las que aparece con el presentador del espacio, Quico Taronjí, una perteneciente a su primer día en 'Aquí la tierra' y otra al último, Isabel Moreno hace balance de estos casi nueve años. "3.157 días entre ambas fotos", comienza escribiendo la meteoróloga en su post, antes de comunicar su inesperada despedida del programa.

"La foto de arriba es la primera vez que os conté el tiempo en 'Aquí la tierra', allá por octubre de 2017. Aquella primera vez creí que no iba a durar ni tres meses en aquel programa que ya conocía y admiraba… y finalmente fueron casi 104. Más de 8 años y medio acompañándoos en las tardes de los domingos, contándoos la previsión meteorológica, haciendo teatrillos, divulgando… pero, sobre todo, pasándomelo genial y aprendiendo muchísimo de toda la gente que hace 'Aquí la tierra'", asegura.

A continuación, Isabel Moreno dedica unas cariñosas palabras a su compañero: "Compartir plató con Quico Taronjí fue un regalo insuperable. De verdad, no imagináis lo buen compañero y lo buena persona que es. Para mí, que acababa de aterrizar en la televisión, hubiera sido imposible seguir nadando si no hubiera sido por su apoyo… y el de gente que no veis tras las cámaras".

Isabel Moreno explica el motivo de su despedida de 'Aquí la Tierra'

Del mismo modo, también tiene unas palabras para esa gente que no se ve, pero sin la cual, no sería posible hacer el programa. "Tampoco imagináis lo grande que es el pedazo equipo que construye 'Aquí la tierra': reporteras y reporteros, productores, guionistas, redactores, editores, coordinadores, grafistas, realizadores, colaboradores, cámaras, sonidistas, maqui, pelu, vestuario… Qué suerte he tenido de trabajar con toda esta gente y aprender de ellas y de ellos", confiesa la meteoróloga.

"Este verano se cierra una etapa. Ayer, sábado 13 de junio, fue posiblemente la última vez que compartí plató con Quico en este programa que tanto me ha dado. Digo posiblemente porque, con los calendarios de emisión por el Mundial, seguramente no haya 'Aquí la tierra' los próximos fines de semana, pero la posibilidad de estar algún día entre semana tampoco es nula. Vamos, que igual nos veis algún día desde aquí al 30 de junio", explica Isabel Moreno sobre el motivo de la desaparición del programa divulgativo de la parrilla de TVE.

"Pero si finalmente el calendario se cumple y aquella era la última vez, no quería despedirme de vosotros como si nada. No quería cerrar el programa con mi típico 'en el mismo sitio y misma hora, esto es 'Aquí la tierra', porque sentía que os debía, al menos, un "adiós" a la audiencia que nos llenáis de cariño cada semana, que nos dejáis entrar en vuestras casas cada tarde y, sobre todo, nos habéis hecho estar donde estamos", asegura, muy agradecida a los espectadores.

Isabel Moreno finaliza su emotiva publicación con un último agradecimiento: "Muchas gracias a mis compañeras, compañeros y a toda la gente que nos habéis hecho grandes". "Hasta prontito y, sino… hasta siempre", concluye la física.

TVE lo apuesta todo a La Roja

Televisión Española ha decidido apostarlo todo al Mundial de Fútbol, dejando sin hueco en la parilla a toda su programación vespertina este lunes 15 de junio. Así, no solamente desaparecerá 'Aquí la tierra', sino que también lo hará 'Directo al grano', 'Valle salvaje', 'La Promesa' y 'Malas lenguas'. En su lugar, la cadena pública apostará por especiales informativos deportivos.

El espacio 'Camino a Nueva York', se emitirá antes y después del primer partido de la selección, que tendrá lugar este mismo lunes a las 18:00 horas y en el que La Roja se enfrentará a Cabo Verde. En él se analizarán todas las sensaciones previas y posteriores al encuentro.