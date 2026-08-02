El prime time de RTVE sufre hoy un cambio de programación: Retira 'La película de la semana' y mueve ficha con su gran apuesta del verano

Pese a que es una de las marcas más históricas de RTVE y que suele liderar cada domingo, TVE no tiene problemas en sustituir 'La película de la semana' por otras ofertas cada vez que lo ve necesario. Así, esta semana, La 1 ha decidido retirar el cine de la última noche para ofrecer en su lugar el programa más visto del verano.

Y es que después de tener que cancelar la emisión de 'El Grand Prix' la semana pasada por culpa de la celebración del Mundial, y para evitar que la final del concurso se celebre bien entrado septiembre, La 1 ha optado por emitir doble entrega semanal del formato tras ofrecer su segundo programa el pasado lunes.

De esta manera, este domingo, La 1 emitirá a partir de las 22:00 horas la tercera entrega de 'El Grand Prix' y la cuarta llegará un día después, el lunes 3 de agosto a las 21:45 horas en una doble ración del "programa del abuelo y el niño". Un cambio que derivará en la desaparición de nuevo de 'La película de la semana', que en los últimos tiempos ya ha desaparecido en varias ocasiones por diferentes motivos.

San Juan de la Rambla-Quintanar del Rey, este domingo en 'El Grand Prix'

Imagen de la tercera entrega de 'El Grand Prix 2026'

Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez regresan este domingo con una nueva entrega de 'El Grand Prix' en la que los pueblos que tratarán de ganarse un puesto en las semifinales serán San Juan de la Rambla (Tenerife) y Quintanar del Rey (Cuenca).

La localidad tinerfeña contará con el apoyo de la atleta paralímpica Desirée Vila, que ejercerá de madrina del equipo canario, mientras que el actor Secun de la Rosa será el padrino del conjunto conquense. Ambos acompañarán a sus pueblos durante toda la competición y tratarán de conducirlos hacia la victoria.

Los equipos pondrán a prueba su agilidad, coordinación y estrategia en algunos de los juegos más emblemáticos del formato. No faltarán clásicos como 'Troncos locos', 'Champions Prix', 'Patata caliente' y 'Alicia en el país de las canastillas', que volverán a llenar la plaza de chapuzones, carreras y momentos inolvidables.

Así queda la programación de La 1 este domingo 3 de agosto: