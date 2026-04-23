Comentario unánime a 'La Petanca del Año' de 'La Revuelta' con una petición repetida a RTVE

'La Revuelta' ha convertido este jueves su habitual escenario del Teatro Príncipe de Gran Vía en una pista de petanca con motivo de 'La petanca del Año', el torneo especial en el que David Broncano ha aunado a celebridades y profesionales del deporte en dos equipos liderados por él y Jorge Ponce para enfrentarse en un duelo cargado de risas. Y la audiencia no ha tardado en dictar sentencia al atípico programa con el que han despedido la semana.
Como si de la Superbowl se tratase, David Broncano y Jorge Ponce avanzaban hacia el escenario como los grandes adversarios de la noche, descubriendo, tras meses de expectación, todos los detalles del "evento deportivo más esperado del año". Así, el presentador era el primero en desvelar las estrellas que conformaban su equipo para competir por la victoria esta noche.
Las redes sentencian el partido de petanca de 'La Revuelta': "Tremendo programón"
Los pumas de San Rafal, el equipo liderado por el presentador de 'La Revuelta', contaba con el actor Miguel Ángel Muñoz, el escritor Juan José Millas, la colaboradora del programa Lalachus, el presidente de la Federación Española de Petanca Antonio Pérez Arcas y la campeona de Europa y del mundo Sara Díaz.
Por otro lado, el equipo liderado por Jorge Ponce, apodado Anaconda recocorosa, contaba con fichajes estelares como la actriz Clara Galle, la cantante María del Monte, el rapero y actor El Langui, la subcampeona de España y ganadora del Open nacional Rosa Barranquero y el campeón del mundo, Europa y España Jesús Escacho.
Así, la noche ha ido sucediendo entre eliminaciones de las parejas de concursantes, siendo la más destacada la formada por María del Monte y Clara Galle, que han provocado una oleada de risas en redes al caer eliminadas en primer lugar. "Por favor las tiradas de María del Monte me estoy meando", ha señalado un espectador. "Tremendo programón se están marcando hoy", ha escrito otro usuario en X, donde muchos han hecho una petición repetida a TVE: que haya una segunda edición de 'La Petanca del Año'.
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Sobre la firma
Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.