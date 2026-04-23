Comentario unánime a 'La Petanca del Año' de 'La Revuelta' con una petición repetida a RTVE

'La Revuelta' ha convertido este jueves su habitual escenario del Teatro Príncipe de Gran Vía en una pista de petanca con motivo de 'La petanca del Año', el torneo especial en el que David Broncano ha aunado a celebridades y profesionales del deporte en dos equipos liderados por él y Jorge Ponce para enfrentarse en un duelo cargado de risas. Y la audiencia no ha tardado en dictar sentencia al atípico programa con el que han despedido la semana.

Como si de la Superbowl se tratase, David Broncano y Jorge Ponce avanzaban hacia el escenario como los grandes adversarios de la noche, descubriendo, tras meses de expectación, todos los detalles del "evento deportivo más esperado del año". Así, el presentador era el primero en desvelar las estrellas que conformaban su equipo para competir por la victoria esta noche.

Las redes sentencian el partido de petanca de 'La Revuelta': "Tremendo programón"

Los pumas de San Rafal, el equipo liderado por el presentador de 'La Revuelta', contaba con el actor Miguel Ángel Muñoz, el escritor Juan José Millas, la colaboradora del programa Lalachus, el presidente de la Federación Española de Petanca Antonio Pérez Arcas y la campeona de Europa y del mundo Sara Díaz.

💥 Bienvenidos al evento deportivo del año. Bienvenidos a LA PETANCA DEL AÑO.



La gente ya pide SEGUNDA. EDICIÓN PETANCA PARA TODOS. Servicio público 🫡



🪶«El juego que te enseñó tu abuelo. Para jugar solo hace falta que haya suelo» #LaPetancaDelAño #LaRevuelta pic.twitter.com/DRy4kxbAE1 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 23, 2026

Por otro lado, el equipo liderado por Jorge Ponce, apodado Anaconda recocorosa, contaba con fichajes estelares como la actriz Clara Galle, la cantante María del Monte, el rapero y actor El Langui, la subcampeona de España y ganadora del Open nacional Rosa Barranquero y el campeón del mundo, Europa y España Jesús Escacho.

Así, la noche ha ido sucediendo entre eliminaciones de las parejas de concursantes, siendo la más destacada la formada por María del Monte y Clara Galle, que han provocado una oleada de risas en redes al caer eliminadas en primer lugar. "Por favor las tiradas de María del Monte me estoy meando", ha señalado un espectador. "Tremendo programón se están marcando hoy", ha escrito otro usuario en X, donde muchos han hecho una petición repetida a TVE: que haya una segunda edición de 'La Petanca del Año'.

Que estoy enganchada al campeonato de petanca de la revuelta en la televisión pública? Sí #LaRevuelta #LaRevueltaRTVE — Meripopins 🏹☦️ (@Meripopins07) April 23, 2026

Tremendo programón se está marcando hoy #LaRevuelta con #LaPetancaDelAño 😂😂😂 — Dani OrteCa ۞✨ (@daniorteca) April 23, 2026

POR FAVOR las tiradas de María del Monte me estoy meando JAAJAJA #LaRevuelta #LaPetancaDelAño — DⱯNI (@DaniGaga16_) April 23, 2026

Meado de risa con María del Monte 😂 #LaRevuelta #LaPetancaDelAño — ToniPL ² (@To0ni_13) April 23, 2026

Me estoy partiendo de la risa con #LaPetancaDelAño 🤣🤣 #LaRevuelta — Naza Ford (@NazaFord) April 23, 2026

Que Clara Galle y Maria del Monte se han apuntado al campeonato, me meo

Adoroo 🤣🙌🏽#Lapetancadelaño — greynbows (@greynbows) April 23, 2026

Clara ha inventado una nueva modalidad de petanca:

La Petanca kilométrica#LaRevuelta#Lapetancadelaño — greynbows (@greynbows) April 23, 2026

Está siendo una fantasía

Ojalá nadie viendo el hormiguero #Lapetancadelaño#LaRevuelta — hasta el toto (@hastaeltotos) April 23, 2026

La gente que esté viendo el programa por primera vez 🤣🤣🤣🤣 #LaRevuelta — 🪽🇪🇸Pájaro ROJO ❤️ 🇮🇨🇿🇦🍉✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️ (@Pajarolpgc) April 23, 2026

Yo casi que prefiero un programa de petanca para el verano que el Grand Prix #LaRevuelta — Raúl 🗝️ (@RalMarquez) April 23, 2026

Me siento tan identificado con María del Monte y Clara Galle jugando en la petanca del año de @LaRevuelta_TVE 🤣🤣🤣



#Lapetancadelaño #larevuelta pic.twitter.com/JSHsxNc782 — Álvaro López Herrera (@allopher) April 23, 2026

Te puede gustar o no la revuelta, pero es innegable que son muy superiores al hormiguero,q es aburrido y llevando a los mismos siempre. Coger en prime time y hacer un programa de la petanca o poner una berrea en su dia o todas las locuras q hacen son unos cracks #Lapetancadelaño — 😎😎 (@pitulasa25) April 23, 2026

Que fantasía!!! Sois grandes , imaginativos, frescos….. gracías por estos monentos #LaPetancaDelAño — Consol Ribes (@Consol_Ribes) April 23, 2026

necesito esto una vez al año por favor#LaRevuelta#lapetancadelaño — ✨locadelmoño✨ (@loca_del_monyo) April 23, 2026