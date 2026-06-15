'La Promesa', avance capítulo del martes 16 de junio en RTVE: Una misteriosa carta y un personaje repudiado

En el capítulo 854 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE emitirá este martes 16 de junio, se descubre que una carta de Alonso de contenido misterioso fue clave para que el Rey recibiera a Curro en audiencia privada y le ascendiera a conde. Curro le confiesa a su padre que usó esa misiva que le dio en caso de emergencia.

El joven, en una conversación íntima, pregunta a su padre qué decía esa carta como para que el monarca cambiara de parecer de la noche a la mañana. Sin embargo, el marqués no revela su verdadero contenido. Mientras, Martina se enfada con Jacobo por mentirle sobre la oferta de trabajo en Nueva York. Él, en su defensa, asegura que lo hizo por amor.

El doctor da esperanzas a Adriano tras la última revisión de su vista. Hay posibilidades de que la ceguera desaparezca, al menos parcialmente. No obstante, Adriano le pide al especialista que no diga nada a nadie sobre esa incipiente mejoría.

Por su parte, Ángela acelera sus planes de boda con Curro y prepara la lista de invitados a un enlace que pretende que sea por todo lo alto. En cambio, Leocadia, siempre agorera, trata de frenar sus intenciones de enviar ya las invitaciones. Según la señora de Figueroa, urgencia es justamente lo último que deben tener. Finalmente, Leocadia sugiere a Curro y Ángela que retrasen el evento hasta que el título de conde sea oficial, pero ellos deciden ignorarla.

En la zona de servicio la tensión se corta con cuchillo. Se produce un fuerte enfrentamiento entre Teresa y Cristóbal Ballesteros tras haberla degradado. Ella le planta cara por una nueva asignación de tareas que califica de completo sinsentido. A la par, se corre la voz sobre la oposición de Cristóbal al ascenso de Ricardo a segundo mayordomo. El servicio empieza a odiar a Ballesteros.

Vera sigue escurridiza con Lope. No tiene intención de un acercamiento con el cocinero y le exige por enésima vez que se vaya de La Promesa. Es incapaz de olvidar y perdonar todo el daño que le ha hecho. Lope se sincera con Vera: lo que hizo fue para convertirse en alguien digno de ella. A pesar de esas justificaciones, la hija del duque de Carril no cede.

Mientras, el manipulador de Ciro, empecinado en reclamar el dinero perdido a un negativo Manuel, decide utilizar la baza de Julieta para que acceda a ayudarle. Manuel se indigna ante las exigencias de Ciro de pagar las obras de su palacio, pero Ciro lo manipula hasta la duda. Por fortuna, Julieta mejora de salud y Ángela le cuenta el parecido entre su caso con el de Jana.

Por último, Leocadia regaña a Cristóbal por los grandes desajustes en el servicio y también aumenta la tensión entre ellos. Alonso, finalmente, también considera coherente retrasar la boda de Curro y Ángela… ¿terminarán aceptando?

Resumen del capítulo 853 de 'La Promesa' (Viernes 12 de junio)

En el capítulo 853 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha emitido este viernes 12 de junio, Leocadia se muestra orgullosa del éxito de Curro, hablando de él como si siempre lo hubiera apoyado. Curro y Ángela no se la creen, pero les divierte esta nueva Leocadia, que ha dado un giro de 180 grados.

Por su parte, Adriano, tras distinguir luces y sombras, le pide a Ricardo que avise al doctor para actualizar su diagnóstico. Simona y Candela interceden para que Vera hable con Lope, pero ella se mantiene firme: le pide que regrese a su vida en Madrid y la deje en paz.

Teresa explica a sus compañeras que ha sido degradada temporalmente, algo que las indigna. Cristóbal propone a María y Petra ser amas de llaves. Y Alonso propone a Ricardo ser segundo mayordomo, algo que Cristóbal no quiere. Lope intenta, una vez más, hablar con Vera, pero ella lo rechaza, pidiéndole que retorne a la capital.

Entretanto, Ciro exige a Manuel que pague las facturas que acaban de llegar de las reformas de su palacio. Jacobo termina confesando a Martina toda la verdad: nunca tuvo una oferta de trabajo en Nueva York, se lo inventó todo para retenerla.