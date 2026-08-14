Marc Giró regresa a TVE en este programa siete meses después tras su fichaje por La Sexta con 'Cara al show'

Hace siete meses que Marc Giró presentó por última vez 'Late Xou' en TVE tras confirmarse su fichaje por Atresmedia. Ahora, el presentador catalán regresará por una noche a la cadena pública mientras prepara su regreso a La Sexta con la nueva temporada de 'Cara al show'.

Así, Marc Giró será el protagonista de la última entrega de 'Me meto en un jardín', el programa de Mercedes Milá, que despedirá su primera temporada este domingo en La 2 a partir de las 22:30 horas. Cabe decir que cuando el catalán grabó esta entrevista aún seguía formando parte de RTVE y no había dado el salto a Atresmedia.

Ahora, siete meses después de esa salida, Marc Giró aparecerá en TVE con esta entrevista inédita que supone su último trabajo para la cadena pública tras poner rumbo a La Sexta. Será además el final de temporada de 'Me meto en un jardín', cuyo futuro aún se desconoce.

Y es que por ahora no hay noticias de que el formato de entrevistas de Mercedes Milá haya sido renovado por una segunda temporada. Por lo pronto, el espacio producido por Zanskar ('Universo Calleja') cerrará su primera tanda con una media del 3,9% y 394.000 espectadores. Unos datos que están en la media de la cadena y que han servido a contribuir al buen momento que atraviesa el canal.

Así será la entrevista de Mercedes Milá a Marc Giró

Mercedes Milá y Marc Giró en 'Me meto en un jardín'

En este episodio de 'Me meto en un jardín', Mercedes Milá inicia su recorrido en Rupit, uno de los pueblos más pintorescos de Cataluña, donde se baña en el río y desayuna con una pareja local, interesándose por su historia.

Sube a su caravana y viaja por la comarca de Osona, haciendo parada en la charcutería Colom de Cantonigrós para conocer a Dolors: una tendera de 85 años famosa por sus fuets y su pasión por los geranios. Milá continúa hasta Manlleu, visita el mercadillo semanal y charla con los tenderos mientras realiza compras para el viaje. Tras pasar la noche en la caravana, se dirige a Barcelona para encontrarse con Marc Giró y llevarlo al Jardín Botánico Histórico. Por el camino mantienen una charla muy divertida y distendida.

A lo largo del episodio, Giró comparte recuerdos de su juventud, su educación artística y republicana, y reflexiona sobre su trayectoria profesional, mostrando su humor irónico y mirada crítica. "Esto de que me reconozcan por la calle me tranquiliza. Porque tú estás haciendo tele o radio y no sabes si detrás de ese dato de audiencia de verdad hay alguien", le confiesa el presentador a Milá.

"Cuando se me acerca alguien por la calle para decirme algo, bueno o malo, me doy cuenta de que era de verdad que había alguien ahí detrás", añade al respecto.