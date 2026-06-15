Telecinco da un giro a su programación dominical con esta apuesta que recogerá el testigo de 'Supervivientes'

El final de 'Supervivientes 2026' dejará un fuerte vacío en la programación de prime time de Telecinco. Y es que no hay que olvidar que el reality ocupaba hasta tres noches en la programación nocturna de la cadena. Y por ahora, Mediaset ha sorprendido de lleno con la elección de sus sustitutos.

Y es que después de anunciar que el jueves estrenará la serie 'Ella, maldita alma' tomando el relevo de las galas del reality, ahora ha avanzado qué programa ocupará el hueco que deja 'Conexión Honduras' en la noche de los domingos.

Por ahora, el próximo domingo 21 de junio Telecinco emitirá el especial de 'El precio justo: la casa por la ventana' a partir de las 22:00 horas. De modo que el concurso que presentan Carlos Sobera y Tania Medina saltará inesperadamente al prime time y se verá las caras con La película de la semana en La 1, con 'Una nueva vida' en Antena 3, con 'Cuarto milenio' en Cuatro y 'Anatomía de...' en La Sexta.

Queda por ver si este especial de 'El precio justo' será único o si en cambio Telecinco cuenta con más programas para mantener su apuesta por el concurso en la noche de los domingos. Una noche en la que en veranos anteriores ya apostó por '¡Allá tú!'.

El domingo tiramos la 🏠 por la 🪟, con premios increíbles e invitados VIP como Carlos Lozano o Luján Argüelles



💸 #ElPrecioJusto 'La casa por la ventana', el domingo a las 22:00h en #Telecinco y #MediasetInfinity https://t.co/qENtj2Zr15 pic.twitter.com/I7yJa9rd9u — El precio justo (@preciojustotv) June 15, 2026

'El precio justo' salta al prime time con famosos

La versión de prime time de 'El precio justo' contará con algunas novedades como la inclusión de mayores premios económicos así como la participación de rostros famosos. El claim de 'la casa por la ventana' no es casual. Y es que uno de los premios que pondrá en juego el concurso será un apartamento para cuatro personas durante todo el verano o un cheque de 10.000 euros.

Asimismo, en la promo que ha lanzado Telecinco aparecen dos rostros muy reconocidos por la audiencia de la cadena y que formarán además parte de la parrilla veraniega: Carlos Lozano y Luján Argüelles. El primero se pondrá al frente de 'Amor o lo que surja', un nuevo dating show al más puro estilo 'Mujeres, hombres y viceversa' en las sobremesas de lunes a viernes y la asturiana conducirá 'El camino de la verdad', un docureality en el que padres e hijos recorrerán el Camino de Santiago para solucionar sus problemas.

Lo más llamativo de todo es que la presencia de Carlos Lozano será además un guiño a la historia del formato. Y es que hay que recordar que el madrileño fue el presentador de una etapa del programa en La 1 entre 1999 y 2001. De hecho, en la promo se le oye decir "como mola El precio justo".