'El precio justo' cambia de franja en la parrilla de Telecinco con la emisión de una versión VIP para prime time

'El precio justo' sigue poco a poco consolidándose en la programación de Telecinco tras el estreno de su nueva etapa hace seis meses en la sobremesa de la cadena. Tras saltar también a los fines de semana primero con entregas nuevas y actualmente con reposiciones, el concurso que presenta Carlos Sobera prepara su salto al prime time.

Así, Telecinco ha empezado a promocionar una edición especial de 'El precio justo' para el prime time en la que habrá un gran cambio en la mecánica habitual del formato producido por Fremantle. Así, habrá mayores premios económicos e incluirá la participación de rostros famosos.

"Bienvenidos a El precio justo, edición de prime time. Hoy, tiramos la casa por la ventana", asegura Carlos Sobera en la promo que ha lanzado la cadena para "muy pronto". "Estamos que lo tiramos... porque en El precio justo tiramos la casa por la ventana", añade el presentador vasco.

Un claim que no es casual pues esta edición especial de 'El precio justo' lleva como subtítulo precisamente ese: "la casa por la ventana". Y es que uno de los premios que pondrá en juego el concurso será un apartamento para cuatro personas durante todo el verano o un cheque de 10.000 euros.

Asimismo, en la promo que ha lanzado Telecinco aparecen dos rostros muy reconocidos por la audiencia de la cadena y que formarán además parte de la parrilla veraniega: Carlos Lozano y Luján Argüelles. El primero se pondrá al frente de 'Amor o lo que surja', un nuevo dating show al más puro estilo 'Mujeres, hombres y viceversa' en las sobremesas de lunes a viernes y la asturiana conducirá 'El camino de la verdad', un docureality en el que padres e hijos recorrerán el Camino de Santiago para solucionar sus problemas.

Lo más llamativo de todo es que la presencia de Carlos Lozano será además un guiño a la historia del formato. Y es que hay que recordar que el madrileño fue el presentador de una etapa del programa en La 1 entre 1999 y 2001. De hecho, en la promo se le oye decir "como mola El precio justo".

¡#ElPrecioJusto da el salto al prime time, con invitados VIP y premios muy jugosos! 🥳



💸 ‘El precio justo, la casa por la ventana’, muy pronto en #Telecinco y @MedInfinityES pic.twitter.com/QommGcVGBd — Telecinco (@telecincoes) June 12, 2026

Por ahora se desconoce cuándo se emitirá esta versión de 'El precio justo' en prime time y si se tratará de una única entrega o tendrá alguna otra emisión. Lo que está claro es que el formato será una de las bazas de la cadena para sus noches de verano tras el final de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' junto a las series 'Romi' , 'Ella, maldita alma', y 'Sandokán', el regreso de 'Universo Calleja' o el ya citado docu-reality de Luján Argüelles, entre otros.

Por otro lado, aunque será la primera vez que 'El precio justo' de el salto al prime time en esta etapa, hay que recordar que Telecinco ya emitió una edición de este concurso en sus noches en abril de 2021 antes de su salto a las tardes de la cadena.