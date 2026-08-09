El informe de la Defensora de la Audiencia de RTVE ante las quejas sobre 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' y los cambios de parrilla

La cobertura que realizó RTVE de la visita del Papa León XIV a España ha generado un sinfín de quejas a la Defensora de la Audiencia pues a muchos les pareció "excesivo" el seguimiento que hizo la cadena pública de tal evento. También los fans de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' emitieron sus propias reclamaciones por los parones en la emisión de las series.

Así, según recoge el informe de la Defensora de la Audiencia, Beatriz Ariño, del segundo trimestre de 2026, de las más de 3.800 quejas que recibió entre abril y junio, 111 estaban relacionadas con toda la cobertura que realizó RTVE de la visita del pontífice a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Algunas de las quejas más repetidas coinciden en que muchos consideraron que TVE obró mal al dedicar tanto seguimiento a la visita del Papa en sus programas de actualidad e informativos en detrimento de las noticias de actualidad. Además, también muchos cuestionan que algunos de esos días los 'Telediarios' desaparecieran de la programación en alguna de sus ediciones por el seguimiento a León XIV.

En dicho informe al que ha tenido acceso Europa Press, la Defensora de la Audiencia asegura que ha trasladado a la Dirección de Informativos de RTVE "la reflexión de que, de cara a futuros acontecimientos, se planteen alternativas informativas para que se mantenga la cobertura y la emisión del resto de hechos relevantes que conforman la actualidad".

Por otro lado, como decimos, los fieles seguidores de las series diarias ('Valle Salvaje' y 'La Promesa') también han expresado su malestar a la Defensora de la Audiencia por los continuos vaivenes en la programación de TVE que han dejado fuera a sus series favoritas. En concreto, cerca de 60 reclamaciones han llegado al departamento dirigido por Beatriz Ariño por la desaparición de las ficciones tanto por la visita del Papa como por culpa del Mundial.

En lo relativo a 'La Promesa', además algunos fans de la serie también han llegado a emitir su descontento por lo mucho que se están alargando las tramas de la serie. Así, entre abril y junio se produjeron 40 quejas sobre que "sus tramas se están alargando" y que "la serie se ha vuelto aburrida".

La "falta de neutralidad" en sus magacines y críticas a la presencia de Ofelia en 'MasterChef', entre otras protestas

Y si el abuso de la cobertura del Papa generó mucha controversia al estar en un "estado aconfesional", la programación especial de RTVE por la Semana Santa también ha provocado muchas críticas de los espectadores a la Defensora de la Audiencia. En total, 52 comunicaciones consideran que "se emitieron muchas procesiones para ser un estado aconfesional".

Por otro lado, y como ya es habitual, el departamento dirigido por Beatriz Ariño también ha recibido en este último trimestre del 2026 una treintena de demandas por la "falta de neutralidad" que hay en los magacines diarios de La 1 y de La 2 ('La Hora de La 1', 'Mañaneros 360', 'Directo al grano' y 'Malas Lenguas').

Así, algunos espectadores consideran que "no son neutrales ni rigurosos" y han aprovechado también para recoger como el Consejo de Informativos de RTVE ha cuestionado también esos formatos en más de una ocasión. Otro de los motivos por los que algunos usuarios censuran este tipo de programas es por el uso de "imágenes en bucle" y el abuso de la "alerta de última hora".

Y si hay un formato que suele protagonizar también muchas de las quejas que recibe la Defensora cada mes es 'MasterChef'. En este caso, hasta 23 comunicaciones han llegado por la participación de rostros como Ofelia y Paz Vega en el talent de cocina siendo personas que "presumen de no tributar en España" o de tener deudas con Hacienda siguiendo así los pasos de la crítica que lanzó Alba Carrillo desde 'El sótano club', que derivó en su salida como colaboradora de 'D Corazón'.

Pero además, otras 20 personas han emitido un juicio contra 'MasterChef' porque "cada vez se permiten más faltas de respeto y comportamientos que rozan el acoso". Asimismo, la Defensora de la Audiencia también ha recibido hasta 21 comunicaciones con una queja recurrente: que los prime time empiezan muy tarde por culpa de 'La Revuelta'.

Por último, son muchos los espectadores catalanes que también han expresado su disgusto por no poder disfrutar de los programas que emite La 2 a nivel nacional a través de La 2 Cat. En este sentido, piden poder ver formatos como 'Órbita Laika', Me meto en un jardín y 'La gran aventura de la lengua española'.