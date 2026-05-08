María José Campanario no se calla y denuncia a Ofelia ('MasterChef') por cobrar de RTVE mientras no paga impuestos

A María José Campanario no hay quien la calle en redes sociales. Si en los últimos tiempos ha demostrado no tener pelos en la lengua a la hora de atacar a la ultraderecha y defender algunas de las medidas del gobierno de Pedro Sánchez, ahora ha sacado las uñas para defender a su hija, Julia Janeiro, de los ataques recibidos tras su debut mediático.

Pese que al cumplir los 18 años la joven dejó claro que quería permanecer en el anonimato, a sus 23 ha cambiado radicalmente de opinión. El pasado miércoles, Juls (como se hace llamar) concedió una entrevista en exclusiva para la revista '¡Hola!' en la que, entre otros temas, hablaba del bullying que sufrió en el colegio y que marcó su infancia y adolescencia. Como era de esperar, las reacciones a esta entrevista no tardaron en llegar.

Aunque había quienes celebraban este paso al frente de Julia Janeiro, otros usuarios de redes sociales criticaban la forma en la que ha decidido saltar a la fama tras años luchando (incluso judicialmente) por su anonimato. Ante la dureza de algunas críticas, María José Campanario ha decidido intervenir para salir en defensa de su primogénita. En concreto el vídeo que más la molestó fue el de la periodista Marina Ortiz Cortés quien, a través de su cuenta de Instagram, analizaba el contenido de la entrevista.

Entre las personas que reaccionaron al post de la periodista estaba Ofelia Hentschel, quien saltó a la fama a raíz de su paso por 'MasterChef' y que últimamente se ha visto envuelta en la polémica tras pedir a sus seguidores que no paguen impuestos. La influencer comentó la publicación con varios aplausos, un gesto que fue interpretado como una muestra de apoyo a las críticas a Julia y que no hizo ninguna gracia a la madre de la joven.

María José Campanario ataca a Ofelia tras sus críticas a su hija Julia

La odontóloga contestó con dureza a la cocinera: "Ofelia, cállate un mes, que nosotros pagamos nuestros impuestos y tú sigues comiendo de TVE". Esta respuesta provocó la rápida reacción de lainfluncer, quien intentó justificar sus aplausos: "María José, yo aplaudía el contenido de mi amiga, nada en concreto contra tu hija. Así mismo, pago impuestos en España y resido aquí, y cuando lo anónimos asistimos a 'MasterChef' no cobramos nada, entonces deberías de informarte y más alguien como tú que critica que su hija ha sido juzgada y tú ahora juzgar a alguien sin ni siquiera informarte. Un abrazo".

Lejos de quedarse así, María José Campanario le volvía a contestar, asegurando que "el contenido de tu amiga es asqueroso. Espero que no te lo haga a ti cuando aparezcas en algún sitio". Además, ha atacado a la periodista asegurando que "no sois mejor que esos bullies’" haciendo referencia a los compañeros de colegio de su hija a los que ella hizo mención en su citada entrevista en '¡Hola!'.

También pedía que no invaliden "el testimonio de una niña que ha sufrido un montón", tras lo cual recuerda que "la demanda se ganó por intromisión al derecho al honor, intimidad y propia imagen. Que parce que solo contáis lo que os viene bien para dejar mal a la gente. Eso no es periodismo", sentencia. Por otra parte, la mujer de Jesulín de Ubrique sí que ha querido agradecer a otra periodista, Alba Morales, que ha compartido un vídeo analizando el "testimonio desgarrador" de Julia. María José le daba las gracias "por haber entendido lo más importante de este reportaje".