Golpe a Kiko Hernández: Condenado por la Justicia a una fuerte multa tras lo emitido por 'Sálvame' en Mediaset

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena que interpuso la Audiencia Provincial de Cádiz contra Kiko Hernández por vulnerar el derecho al honor, la intimidad y la imagen de Julia Janeiro en 'Sálvame' por lo que dijo de ella cuando acababa de cumplir 18 años.

Cabe recordar que la Justicia ya condenó a Kiko Hernández a pagar una indemnización de 30.000 euros a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario así como a Mediaset a desembolsar 190.000 euros como responsable civil subsidiaria. Mientras que el grupo de comunicación optó por no recurrir y acatar la sentencia, el colaborador si que trató de que el alto tribunal la desestimara.

Ahora, el Tribunal Supremo ha dado la razón a Julia Janeiro, tal y como la propia joven no ha dudado en compartir en sus redes sociales. "Una vez más los tribunales me dan la razón. El Tribunal Supremo condena a Kiko Hernández a indemnizarme con 30.000€ [...]. No todo vale", compartía la influencer en un story de Instagram.

Mediaset y Kiko Hernández, condenados por vulnerar el honor de Julia Janeiro

En concreto, según recogía la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, fueron 18 programas de 'Sálvame' los que especularon sobre la vida privada y escolar de Juls Janeiro provocando que la joven que acababa de cumplir su mayoría de edad tuviera que mudarse para evitar el acoso mediático. Según los jueces, la fama de sus padres y que ella tuviera una cuenta de más de 200.000 seguidores en Instagram no justifican que en el programa de Mediaset se hablara de su vida privada.

La propia María José Campanario compareció en el juicio para dar la cara por su hija denunciando la "inquietud, impotencia, zozobra y angustia" que sufrió la influencer por el acoso mediático al que se vio obligada por la persecución de las cámaras.

Según recogía la sentencia, tanto Mediaset a través de programas como 'Sálvame' y 'Socialité' como Kiko Hernández difundieron todo tipo de informaciones sobre Julia Janeiro, aprovechando que cumplía su mayoría de edad, que ni siquiera estaban confirmadas. Desde sus malas relaciones con compañeras de colegio en su etapa escolar hasta su vida social en ese momento hasta afirmar que había sido detenida por robo o insinuar su relación con el consumo de estupefacientes.

Los jueces reconocen que tanto Jesús Janeiro como María José Campanario son rostros "notablemente famosos" pero que no por ello se puede hacer una prospección informativa de su hija. "Que sea hija de dos personajes famosos en el ámbito de la presa rosa no dota a la recurrente, por el hecho de llevar un apellido determinado, de una mayor trascendencia pública", señalaban en esta sentencia.

"Que la misma sea influencer no suscita por si sola ningún interés mediático", añaden. Y en ese sentido defienden que pese a que su cuenta tenga miles de seguidores no "pueden emitirse opiniones o realizarse comentarios sobre la vida privada del titular de la cuenta y carentes de cualquier interés o relevancia pública en un medio de comunicación".