Lydia Lozano regresa a la tarde de Telecinco con 'De Lunes a Viernes' y filtra los mensajes de María Patiño y Belén Esteban

Hace un año, Lydia Lozano saltaba a las tardes de TVE con el fallido 'La familia de la tele' después de quedarse fuera de Telecinco con el final de 'Sálvame'. Sin embargo, un año después, la periodista vuelve a ocupar la franja de tarde de la cadena de Mediaset como una de las colaboradoras estelares de 'De lunes a viernes', el nuevo programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, que se estrena el lunes 6 de julio a las 18:15 horas.

Un regreso en el que además contará con la compañía de otros rostros que también formaron parte de la historia de 'Sálvame' como Terelu Campos, Karmele Marchante o Rosa Benito así como Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Rossi, Ylenia Padilla y María Jesús Ruiz. A los que se sumarán nuevas caras como Maica Benedicto, Claudia Chacón, Sebas Gallego, Óscar Repo y Carlos Corbacho.

En El Televisero hemos podido hablar con Lydia Lozano ante este regreso a una franja que conoce a la perfección gracias a haber estado siete años en 'A tu lado' y casi 14 años en 'Sálvame'. La periodista nos confiesa que no se esperaba para nada esta nueva oportunidad y si ha hablado con alguno de los compañeros que siguen fuera de Mediaset y con los que compartió aventura tanto en TVE como en TEN.

¿Te imaginabas que ibas a volver a las tardes de Telecinco y a compartir programa con Terelu o con Rosa y Karmele?

Pues mira no, que quieres que te diga. Pero cuando me lo dijeron pensé 'uy, por las tardes, qué guay, me mola', y acepté.

¿Te han dicho algo tus compañeros de 'Sálvame' que no van a estar?

Estoy pensando, porque con Matamoros sí hablo. María Patiño me llamó y me felicitó, porque Patiño es muy buena gente y se alegra del bien de los demás. Y Belén también me felicitó.

¿Pero fue una felicitación real y de corazón?

Hombre, claro. Si no para qué llamas. Mandas un WhatsApp y ya. Pero no, me llamó y me dijo 'qué bien, Lydia'.

¿Crees que alguno de ellos tiene envidia y le gustaría estar de nuevo también en las tardes de Telecinco?

Pero vamos a ver, es que si me llamas para darme la enhorabuena, no te voy a preguntar si estas celoso… No sería bonito decir eso. Patiño es Patiño y cuando te llama es porque lo siente de verdad. Luego hace esos tuits que nadie entiende pero todos comentamos. Pero de verdad que si te llama es de verdad y de corazón.

¿Y la relación con Karmele como va a ser?

Es que Karmele me parece una fantasía, quiero que se coma muchos yogures y que se lo meta en el bolso.

¿Vais a merendar entonces como hacíais en 'Sálvame'?

No lo sé, si es que no tengo ni idea de qué va el programa ni lo que vamos a hacer ni de qué vamos a hablar. Lo único que yo he dicho es que no puedo hacer doblete los viernes ni puedo estar los martes por la situación que tengo en casa porque no puede haber nadie con Charlie. Pero por lo demás no he preguntado ni lo que vamos a hacer ni qué día voy a venir, tampoco lo hacía en el otro programa.

¿Cómo afrontas la presión por las audiencias porque los datos de la tarde de Telecinco no pasan por su mejor momento...?

A ver, vamos a ser sinceros, no vamos a venir aquí a decir 'lo vamos a petar'. Sería ridículo. Sabemos cómo están las cosas, cómo está la televisión y cómo tiran las plataformas. Yo ojalá me levante el martes y veamos dos dígitos porque ahora lo importante es hacer dos dígitos. Antes era hacer un 30 o un 20 e incluso yo viví la época de los 40 e incluso 50%. Pero ahora hacer dos dígitos es para celebrarlo con una cerveza.

Vais a ocupar el hueco que deja 'El diario de Jorge', ¿has hablado con Jorge Javier?

De momento no. Él estará ya viajando y dando la vuelta al mundo, pero sé que lo verá y algo nos dirá. Jorge es un profesional y es de los que ve las cosas para opinar. Y nos mandará un mensaje para decirnos lo que piensa, tanto si es una mierda como si es gloria bendita.

¿Te vas a mojar cuando toque algún tema más personal y te vas a pringar?

Yo me he mojado tanto… Llevo una ducha sin chubasquero. Por ejemplo si me toca discutir con Laura Matamoros lo haré o con Terelu. Anda que no he discutido yo con Terelu... Si es que no hay cosa más bonita en televisión que una discusión si es sana y luego te vas a tomar una caña con esa persona. Si tengo que discutir con alguien porque tenemos opiniones diferentes lo haremos.