Telecinco desgrana 'De lunes a viernes': Sus 16 colaboradores confirmados, las líneas rojas y distanciamiento de 'Sálvame'

Tras los estrenos de 'Amor...¡o lo que surja!' y 'El verano se mueve', Telecinco completará el trío de nuevas apuestas para sus tardes el próximo lunes con el estreno de 'De lunes a viernes' a partir de las 18:15 horas. Así, el equipo de 'De Viernes' da el salto a las tardes de la cadena para tomar el relevo de 'El diario de Jorge'. Y antes de su estreno, la cadena ha presentado todos los detalles de este nuevo espacio, que está llamado a ser la gran esperanza para el resurgir de las audiencias, en una rueda de prensa a la que ha acudido El Televisero.

Jaime Guerra, el director de producción de contenidos de Mediaset ha definido 'De lunes a viernes' como un programa con el que "acompañar a la gente desde el entretenimiento, de la información y de la prensa del corazón". "Hemos juntado a dos generaciones de colaboradores, una más experta, y otra más joven. Creemos que hemos encontrado un perfil de colaboradores muy amplio con caras nuevas, caras que vuelven y caras muy consolidadas en nuestra cadena", destacaba sobre la lista de tertulianos.

Asimismo, el directivo explicaba que han apostado por un equipo de colaboradores que son "naturales, espontáneos, plurales y la libertad absoluta de poder decir con el respeto pertinente lo que quieran decir". Y al ser preguntados por si habrá alguna línea roja en 'De lunes a viernes', Jaime Guerra era claro. "No hay líneas rojas más allá del respeto, la educación y el buen gusto", añadía. "La base es pasarlo bien y ser gamberros", apostillaba Beatriz Archidona.

Ylenia, la última colaboradora en cerrarse y con pulla a 'Sálvame'

Al respecto de los colaboradores, Julia Tapia, la directora del programa ha sido clara al asegurar que "todos van a ser ellos mismos y van a aportar todo lo que tienen para entretener, informar y hacer que pasemos un verano maravilloso". Y también ha recalcado que "ha sido complicado juntar a todas estas estrellas". De hecho, ha confirmado tal y como publicamos en exclusiva en El Televisero, que el fichaje de Ylenia Padilla se cerró el pasado lunes. "Le ha costado mucho decidirse, hemos sido muy pesados al ir detrás de ella y hasta el lunes no lo cerramos", aseveraba.

Ylenia Padilla, que no ha podido estar presente en la presentación, entraba por teléfono con una declaración de intenciones y un dardo a 'Sálvame'. "Creo que nuestro cometido es entretener y el mío personal es poner un poquito de humor para pasar mejor estos calores que se nos vienen. Yo creo que podemos darle un toque divertido. La prensa del corazón está en continua evolución como todos nosotros. Y hay que aceptar que hay unos tiempos que han quedado atrás, donde se maltrataba mucho al que tenías al lado, y ahora podemos hacer una cosa divertida. Hacer un chisme divertido. Yo entiendo que las transiciones para el público pueden ser complicadas pero juntos podemos cambiar la dinámica", sentenciaba la colaboradora.

La entrada a Cantora por primera vez, el punto fuerte del arranque

El estreno de 'De lunes a viernes' contará además con un contenido que sin duda va a marcar toda la agenda de la próxima semana: la entrada por primera vez en 40 años de un equipo de televisión a Cantora. Un contenido que desde Mediaset han presentado como un "pelotazo" y que se podrá ver íntegro el miércoles 8 de julio en prime time con el especial 'El precio de Cantora'.

Pero en el programa de la tarde irán calentando su emisión con vídeos inéditos y avances de todo lo que se verá en dicho especial que conducirá también Santi Acosta. "Es un lujo arrancar un programa diario con este contenido", confesaba Julia Tapia. "Es el contenido que todo programa de televisión desearía, que toda revista deseaba tener y es algo que jamás hubiéramos pensado que podríamos conseguir", agregaba al respecto Antonio Rossi.

Lista completa de colaboradores de 'De lunes a viernes'

Ángela Portero, José Antonio León, Lydia Lozano, Antonio Rossi y Terelu Campos encabezarán el equipo de colaboradores de 'De lunes a viernes' y compaginarán su labor en 'De Viernes', que durante el mes de agosto descansará y ofrecerá reposiciones. A ellos se sumarán figuras tan reconocidas que vuelven a las tardes de Telecinco como Rosa Benito, Karmele Marchante, María Jesús Ruiz, Laura Matamoros, Ylenia Padilla o Gema Fernández.

El programa producido por Mandarina contará también con nuevas caras que aportarán su particular punto de vista a los temas que se aborden cada tarde como Claudia Chacón, la gran protagonista de 'Supervivientes 2026', el polifacético comunicador Sebas Gallego, ganador del premio Ondas al Podcast Revelación por 'La vida y tal', el youtuber experto en televisión, realitys y salseos, Óscar Repo y el ex empleado de Isabel Pantoja, Carlos Corbacho.

Por su parte, Maica Benedicto, flamante ganadora de 'Supervivientes 2026', afrontará un nuevo reto en su carrera. Tras darse a conocer como una de las grandes protagonistas de 'GH 19' y proclamarse segunda finalista de ‘GH DÚO 3’, será la reportera VIP de 'De Lunes a Viernes', donde asumirá diferentes misiones siempre vinculadas con la actualidad y los grandes eventos a los que acudan las figuras más famosas del verano.

✨¡Qué fantasía de presentación! ✨El lunes a las 18:15h en @telecincoes, estreno de '¡De Lunes a Viernes!' pic.twitter.com/snfSN3w9Pp — Mediaset España (@mediasetcom) July 1, 2026

Con este plantel de colaboradores, el nombre de 'Sálvame' ha estado sobrevolando de forma indirecta durante toda la presentación sobre todo porque 'De lunes a viernes' supondrá el regreso y el reencuentro de Lydia Lozano, Terelu Campos, Karmele Marchante y Rosa Benito a las tardes de la cadena de Mediaset. "El pasado, pasado es. Vamos a disfrutar y que salga el sol por Antequera. Queremos que la gente se divierta, hacen mucha falta las risas. Del pasado, lo único que me quedo son las cosas bonitas", afirmaba Rosa Benito al respecto. Mientras Karmele Marchante se mostraba encantada de volver a trabajar con Lydia, Terelu o Rosa.

Por su lado, Terelu Campos también se mostraba muy rotunda sobre este nuevo reto en su carrera. "Cuando piensas que en la tele todo está inventado, luego está la manera de hacerlo. Las personas son lo que lo hacen diferente", recalcaba. A su vez Lydia Lozano, que no dudaba en decir que entre sus compañeros "hay personas con las que he vivido cosas muy impactantes", sorprendía al avanzar que "no tengo ni idea de lo que va el programa ni lo que vamos a hacer y eso me vuelve loca".

Un renovado plató con diferentes sets

'De lunes a viernes' estrenará plató muy diferente al de 'De Viernes' en el Estudio 7 de las instalaciones de Mediaset en Fuencarral, es decir ocupará el hueco que dejó el plató de 'Noticias Cuatro' tras su fusión con el de 'Informativos Telecinco'. Una amplia escenografía, muy luminosa y llena de color, integrada por tres sets distintos entre los que destacan una fila 1 arropada por el público que asistirá a cada entrega y un backstage en el que se producirán diferentes situaciones cada tarde, separado por una gran pantalla de casi 20 metros cuadrados que servirá también de acceso al plató, son algunas de las claves del plató del formato.

'De Lunes a Viernes' se desarrollará por momentos al ritmo de la música de un joven DJ, con una marcada personalidad y descaro, que estará ubicado en una cabina-plataforma integrada junto al público desde la que asumirá un rol activo en el formato: podrá participar e interactuar con los diferentes protagonistas de las historias y situaciones que se generarán en cada entrega.