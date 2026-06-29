Telecinco confirma la fecha de estreno de 'De Lunes a Viernes', la gran apuesta que culmina la renovación de sus tardes

Era un secreto a voces, pero ya es oficial. Tras concluir la actual temporada de 'El diario de Jorge', que se despedirá por vacaciones el próximo viernes con la intención de regresar el septiembre, 'De lunes a viernes' llegará a las tardes de Telecinco el próximo lunes 6 de julio.

Así, con el lanzamiento de la versión diaria de 'De Viernes', Telecinco completa la reestructuración de su parrilla vespertina de cara a este verano. 'De lunes a viernes' comenzará a las 18:15 horas justo después de 'El verano se mueve', el programa de Ion Aramendi que se ha estrenado este 29 de junio tomando el relevo de 'El tiempo justo', y de 'Amor...¡o lo que surja!', el dating show presentado por Carlos Lozano.

'De lunes a viernes' supondrá el salto de Santi Acosta y Beatriz Archidona a las tardes de la cadena, para ofrecer contenidos de entretenimiento con un tono fresco y desenfadado y abordar la última hora del mundo del corazón con el equipo habitual de colaboradores de 'De Viernes' y con caras nuevas.

🥳 ¡De lunes a viernes! ya tiene fecha de estreno: El próximo lunes 6 de julio a las 18:15h, Santi Acosta, Beatriz Archidona y su equipo de colaboradores llegan a las tardes de @telecincoes pic.twitter.com/97wGPjeYCp — Mediaset España (@mediasetcom) June 29, 2026

De esta forma, Ángela Portero, José Antonio León, Lydia Lozano, Antonio Rossi y Terelu Campos formarán parte del equipo de tertulianos 'De lunes a viernes' como se aprecia en la promo lanzada por la cadena en la que ironizan con tener que trabajar de "obreros" para montar el plató. Junto a ellos también aparecen otros rostros como Rosa Benito, Sebastián Gallego y Maica Benedicto (ganadora de 'Supervivientes 2026'), que fue anunciada como reportera.

A todos ellos hay que sumar además los nombres de Karmele Marchante, que regresará así a las tardes de Telecinco diez años después de abandonar 'Sálvame' y Claudia Chacón, que se afianza en Mediaset tras ser una de las estrellas de 'Supervivientes', según avanzó Vertele.