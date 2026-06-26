'De lunes a viernes' rescata a una histórica colaboradora de 'Sálvame', que vuelve tras diez años a las tardes de Telecinco

Telecinco sigue trabajando en su revolución de las tardes para este verano. Tras el estreno de 'Amor...' o lo que surja!' y de lanzar 'El verano se mueve' el próximo lunes, el siguiente en llegar será 'De lunes a viernes'. La cadena sigue trabajando a contrarreloj con la versión diaria de 'De Viernes', que supondrá el regreso a las tardes de Mediaset de muchos de los rostros que formaron parte de 'Sálvame'.

Y es que Telecinco se la juega mucho con 'De lunes a viernes'. Esta versión diaria de 'De Viernes' es posiblemente la oferta que mejor podría encajar en la programación de la cadena más allá del verano y quizás por eso sus responsables están echando toda la carne en el asador para conseguir conquistar a la audiencia.

'De lunes a viernes' volverá a juntar en un programa diario de tarde a muchos rostros que formaron parte de la familia de 'Sálvame' durante años. Por ahora, entre los confirmados figuran Lydia Lozano, Terelu Campos y Rosa Benito. A ellos habría que sumar a José Antonio León y Ángela Portero, que también formaron parte del espacio de La fábrica de la tele. E incluso a Antonio Rossi que fue colaborador del 'Deluxe'.

Sin embargo, hay un rostro que también es de los más históricos de 'Sálvame' que también figura entre los colaboradores de 'De lunes a viernes'. Así, según ha avanzado Vertele, Karmele Marchante se sumará a la lista de tertulianos del programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona tras formar parte de la tertulia de 'Supervivientes'.

Karmele Marchante regresa a las tardes de Telecinco diez años después de dejar 'Sálvame'

Karmele Marchante en 'De Viernes'

Otro de los fichajes de 'De lunes a viernes' es Claudia Chacón. De modo que la ex participante de 'La isla de las tentaciones' y una de las concursantes más polémicas de 'Supervivientes 2026' también se ha ganado un puesto en el magacín junto a Maica Benedicto, a la que ya se confirmó como reportera del programa así como a Sebastián Gallego.

Pero sin duda el fichaje de Karmele es el que más llama la atención pues supone la vuelta de la veterana periodista a las tardes de Telecinco diez años después de su salida de 'Sálvame'. Una franja que conoce a la perfección pues también fue otra de las colaboradoras estrella de 'A tu lado' después de su paso por 'Tómbola'.

Por ahora, Telecinco no ha anunciado cuándo se estrenará oficialmente 'De lunes a viernes', aunque todo apunta a que el programa verá la luz el 6 de julio pues 'El diario de Jorge' concluirá su actual temporada el próximo viernes 3 de julio con Jorge Javier Vázquez tomándose unas merecidas vacaciones tras un largo año de trabajo con numerosos programas como 'GH 20', GH DÚO 4', 'Supervivientes' y 'Hay una cosa que te quiero decir' además del talk show diario.