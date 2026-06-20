'De Viernes' anuncia a sus primeros ocho colaboradores para su tira diaria en las tardes, con rostros de 'Sálvame' y 'Supervivientes 2026'

Mediaset ha tirado la casa por la ventana con el estreno de varios programas de cara al verano. Entre ellos se encuentra 'De lunes a viernes', una versión diaria de 'De viernes' que contará con los mismos presentadores y colaboradores, así como algunos nuevos, como se puede ver en la nueva promo que el grupo de comunicación ha lanzado en sus redes sociales.

Santi Acosta y Beatriz Archidona continuarán al frente de este nuevo formato. Junto a ellos, un variopinto plantel de colaboradores. A los tertulianos habituales del programa nocturno, como son Lydia Lozano, Terelu Campos, Ángela Portero, José Antonio León y Antonio Rossi, se sumarán Rosa Benito, Sebastián Gallego y Maica Benedicto. Esta última será reportera del programa, como así lo anunció ella misma durante su visita a 'De Viernes'.

"Estoy muy agradecida, es un sueño para mí trabajar con profesionales como vosotros", confesaba la ganadora de 'Supervivientes 2026' y futura reportera de 'De lunes a viernes'. Los presentadores ya le pusieron su primer reto: demostrar que sus miedos se han quedado en Honduras. Además, tenía que improvisar una entrevista a Gerard. "Espero estar a la altura", aseguraba la joven, muy agradecida por esta nueva oportunidad laboral.

💥BOMBAZO💥



Maica se convierte en la nueva reportera de ¡De lunes a viernes! , el nuevo programa de @telecincoes .



Todas las tardes con más corazón, actualidad y entretenimiento.



🪩 #DeViernes

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'De Lunes a Viernes' anuncia el plantel de colaboradores que acompañarán a Santi Acosta y Bea Archidona

En el nuevo spot de 'De lunes a viernes' vemos a los presentadores y colaboradores montando el plató del programa. "Que tengamos que trabajar en verano, tiene un pase, pero que encima tengamos que montar nosotros el plató", se queja Bea Archidona, a lo que Santi Acosta añade: "Cuando me dijeron que éramos obreros de la información, me imaginaba otra cosa".

Por su parte, Lydia Lozano también se muestra indignada: "Bueno es que si yo llego a saber esto, me quedo en el SEPE". "¿Sabes qué te digo? Que esto es con T de tonta", lamentaba Terelu Campos, haciendo referencia al programa que presentó en Telemadrid, 'Con T de tarde' . "Yo que me quejaba como reportero", asegura José Antonio León, mientras que Ángela Portero confiesa: "Pues yo que he tenido que cancelar mis vacaciones en Tánger". "Con lo bien que vivíamos el viernes por la noche", añade Antonio Rossi.

Mientras los colaboradores veteranos están trabajando en el nuevo plató, hacen su entrada los nuevos, vestidos como si se fuesen de viaje. "Producción, por favor, esto está lleno de ácaros", se queja Maica Benedicto. "Yo necesito que alguien me planche la camisa", afirma Sebastián Gallego. "O se dan prisa o no llegamos a tiempo. Y con los que aún quedan por venir…", sentencia Rosa Benito, dando a entender que próximamente se anunciarán nuevos tertulianos.

✨FANTASÍA DE PROMO de '¡De Lunes a Viernes!' con Santi Acosta, Beatriz Archidona, Lydia Lozano, Terelu Campos, Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Rossi, Rosa Benito, Sebastián Gallego y Maica Benedicto. ¡PERO NO ESTÁN TODOS! 😜



Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/0nzBATIHAl — Mediaset España (@mediasetcom) June 19, 2026

Telecinco modificará casi por completo sus tardes

En la primera promoción difundida por Telecinco de 'De lunes a viernes' Santi Acosta y Bea Archidona ya daban algunas pinceladas de lo que será el programa. "¿A que los viernes se te hacen cortos? Pues este verano vamos a hacer que cada día de la semana sea viernes. Viernes, de lunes a viernes", aseguran los presentadores en el spot.

Durante la promo, ambos anunciaban algunos detalles del espacio: "Y no tenemos tiempo en esta promo de contar ni la décima parte de todo lo que vamos a hacer": "Los colaboradores más top del corazón y del reality. La actualidad más desenfadada. La trastienda de la tele. Las exclusivas más jugosas. O sea, la información y el entretenimiento sin complejos".

Telecinco renovará casi por competo su parrilla vespertina, esperando mejorar sus flojos datos de audiencia actuales. 'El tiempo justo' y 'El diario de Jorge' se tomarán unas vacaciones y en su lugar llegarán 'Amor o lo que surja', con Carlos Lozano y 'El verano se mueve', un programa viajero conducido por Ion Aramendi. Finalmente, las tardes concluirán con 'De lunes a viernes' y 'Allá tú'.