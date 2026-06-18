Telecinco presenta el 'Amor o lo que surja' de Lozano y marca distancias respecto a 'MyHyV': "Es una evolución y diferente a toda nuestra competencia"

Mediaset ha presentado este jueves en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero, todos los detalles de 'Amor... ¡o lo que surja!', su nuevo dating show diario presentado por Carlos Lozano y que será el primero de los estrenos previstos para sus renovadas tardes este verano junto a 'El verano se mueve' de Ion Aramendi y a 'De lunes a viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona. El formato producido por Bulldog TV llegará el próximo lunes 22 de junio a las 15:45 horas.

Jaime Guerra, el director de la división de producción de contenidos de Mediaset, destacaba que lo importante que tiene 'Amor...¡o lo que surja!' con respecto a otros formatos que se han hecho como 'Mujeres, hombres y viceversa' es que es un casting abierto a todas las edades. "Lo más importante para nosotros es que venga gente de todas las edades desde los 18 hasta los 80 años", empezaba señalando el directivo.

"Mediaset vuelve a ser el templo del amor, el templo de las emociones y los sentimientos y de la realidad y la vida real. De personas anónimas, otras más conocidas como los protagonistas de 'Casados a primera vista' que van a participar", destacaba Guerra. En ese sentido, además han adelantado que en este programa irán pasando todos los participantes del dating show que triunfó en el prime time de Telecinco para conocer cómo son sus vidas a día de hoy y en qué situación está cada una de las parejas formadas.

Desde que se anunció la apuesta por 'Amor...'¡o lo que surja!' las comparaciones con 'Mujeres, hombres y viceversa' han sido incesantes. Pero desde Mediaset han querido desligarse de todo y dejar claro que es un formato muy diferente aunque con algunas similitudes. "Parecidos y diferencias hay con muchos formatos, también los puede haber con 'Casados' o con 'First Dates'. Todos son dating shows. Pero por ejemplo en 'MyHyV' no había personas de más de 30-35 años, ni había gradas de personas que podían interactuar entre ellos y conocerse. Hay muchas diferencias y que Anabel participara en 'MyHyV' y ahora esté aquí es anecdótico", defendía Jaime Guerra al preguntarle por sus similitudes con el formato que presentó Emma García.

"No tiene nada que ver con lo que era 'MyHyV'. Nos pueden sonar cosas pero no tienen nada que ver. Lo bueno que tiene es que es un programa que va a sorprender mucho y que no va a evocar a nada de lo que se ha hecho hasta ahora", apostillaba Anabel Pantoja al respecto. "Que lo produzca Bulldog para nosotros es una garantía porque es un equipo muy experto en este género y en encontrar a la gente tan auténtica y tan real que viene a buscar el amor y no para hacerse famoso", añadía Guerra. "Es una evolución de lo que era 'MyHyV' por temas, por edades, por contenido, por mecánicas", confesaba por su lado Angelo Roca, productor ejecutivo.

Al preguntarles por si al igual que pasaba en 'MyHyV' no habrá hueco para el colectivo LGTBIQ+, Jaime Guerra intentaba echar balones fuera. "Como hemos dicho habrá una grada con 20 hombres y otra con 20 mujeres que vienen a buscar el amor o lo que surja. Es un casting abierto que iremos conociendo y veremos", respondía.

Carlos Lozano, esperanzado con la audiencia: "Amor...¡o lo que surja!' es mejor que cualquier novela diaria"

Ana Santiago, Carlos Lozano y Anabel Pantoja en la presentación de 'Amor o lo que surja'

Y a ese mismo respecto, Carlos Lozano, que vuelve como presentador a Telecinco, no dudaba en bromear. "De 'MyHyV' me quedo con la audiencia que hacían, ojalá tengamos esas audiencias, vaya programazo era", ironizaba. En este sentido, desde Mediaset y el propio presentador han querido poner en valor la apuesta por un formato así completamente diferente a lo que hay en el resto de cadenas. "Es un programa muy cinematográfico y muy entretenido y perfecto para sentarse después del informativo a entretenerte y disfrutar, se hace cortísimo y eso es buenísimo, es mejor que cualquier telenovela", sentenciaba el presentador.

"Es un programa muy difícil de hacer y muy completo. Para mí esto es un programa de prime time, yo tengo mucha esperanza de que este formato va a ir muy bien y que la gente se va a enganchar. Y cuando decimos que es como una novela diaria es que lo es, nosotros no hacemos el corte y decimos ale adiós. Si está sucediendo algo en plató seguimos grabando y todo el equipo graba 24 horas, es una forma de hacer televisión distinta. Y es una oferta completamente diferente a lo que emiten el resto de cadenas a esa hora", concluía Lozano. "Yo creo que es algo que se echa en falta en la parrilla actual.

La ilusión de Anabel Pantoja tras 15 años en televisión

Durante la presentación del programa, Anabel Pantoja no podía evitar emocionarse al hacer balance de los 15 años que lleva en televisión desde que apareció en 'Supervivientes 2011' como defensora de su primo Kiko Rivera. "Estoy muy agradecida a Bulldog. Es un equipo que me dieron trabajo y creyeron en mí cuando otra gente no lo ha hecho. Cuando me lo propusieron no me lo pensé porque me merezco estar en un programa de esta categoría", empezaba diciendo la influencer.

"Me siento muy afortunada de estar aquí. Me gusta divertirme en el trabajo y me estoy riendo mucho porque el casting es sorprendente. Son historias reales, no vienen impostados. Hay momentos de tensión con los de Casados que es como una telenovela y hay momentos para todo", añadía.

Así será la mecánica de 'Amor...¡o lo que surja!' con dos "diamantes" y dos gradas con 40 solteros de todas las edades

Imagen del plató de 'Amor...'¡o lo que surja!' con sus gradas de solteros

Bajo la atenta mirada del presentador y de las 'Consejeras del amor' del programa -Anabel Pantoja y Ana Santiago-, dos jóvenes 'Diamantes' -un chico y una chica- sus respectivos pretendientes y 20 mujeres y 20 hombres adultos se verán inmersos en la emocionante aventura de encontrar el amor en este formato producido por la cadena en colaboración con Bulldog TV.

Dos jóvenes, un chico y una chica, serán los 'Diamantes' de ‘Amor… ¡O lo que surja!’, convirtiéndose en la punta de lanza del dating show. Cada uno tendrá diez pretendientes, que tratarán de conquistar su corazón a través de romanticas citas tanto en plató como en exteriores, encuentros sobre las que opininarán las ‘Consejeras del amor’. A medida que se sucedan las citas, los ‘Diamantes’ decidirán qué aspirantes pueden seguir pretendiéndoles hasta que tomen una decisión en una ceremonia especial en la que eligen a su pareja ideal. Durante su participación, ‘Diamantes’ y pretendientes no podrán tener contacto fuera de las citas del programa, ni intercambiar sus números de teléfono ni hablar por redes sociales, salvo que el mensaje sea público.

Pero además, el plató de 'Amor...¡o lo que surja!' contará con dos gradas con 20 hombres y 20 mujeres adultos de diferentes edades. A diferencia de los jóvenes, los adultos podrán intercambiar sus números de teléfonos, verse fuera y contar en plató las experiencias vividas durante esos encuentros. En su caso, podrán permanecer todo el tiempo que necesiten hasta encontrar el amor o irse solos, si se dan por vencidos. Sus avances o traspiés en las lides del amor los convertirán también en protagonistas del programa.

Bailar en pareja puede ser una de las situaciones más propicias para comprobar si surge o no una química especial. Por este motivo, en cada entrega de 'Amor… ¡O lo que surja!' habrá, al menos, un momento musical. Iniciará el baile una pareja y a continuación se sumarán los demás participantes. Miradas cómplices, conversaciones, risas nerviosas y algún que otro pisotón se sucederán durante la danza, dejando que la magia surta efecto… o no.

En su búsqueda del amor, ‘Diamantes’ y pretendientes se verán inmersos en un amplio abanico de citas: algunas tendrán lugar en exteriores, como azoteas con espectaculares vistas, idílicos paseos en barca, divertidos paseos en bicicleta, parques de ocio y entretenimiento, piscinas donde darse un chapuzón y disfrutar de una agradable velada, circuitos de karts, restaurantes o heladerías; y otras, en distintos espacios del programa especialmente habilitados para los encuentros amorosos, como una acogedora salita que invita al romanticismo, un porche con zona ajardinada o el backstage de ‘Amor… ¡O lo que surja!’.