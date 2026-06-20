Santi Acosta sentencia así la etapa de 'Sálvame' en Telecinco tras la denuncia de Raquel Bollo: "Esa televisión ya no existe"

Este viernes, Raquel Bollo se sentó en el plató de 'De Viernes' para hablar de la publicación de su libro de memorias y relatar episodios que hasta ahora nunca había verbalizado en su tormentosa relación con Chiquetete. Pero también se pronunció sobre su pasado como colaboradora en 'Sálvame'. Y fue ahí cuando Santi Acosta volvió a marcar distancias con el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez.

Así, 'De Viernes' recordó algunos de los momentos más complicados que vivió Raquel Bollo como colaboradora en 'Sálvame' tanto enfrentándose con compañeros como Chelo García-Cortés y otros rostros relacionados con el clan Pantoja.

Y también rememoró la última vez que la colaboradora apareció en 'Sálvame' exaltada por lo que estaban haciendo con ella, que terminó explotando por la doble vara de medir al defender a Rocío Carrasco y atacarla a ella siendo también una mujer maltratada. "Cuando te ves así...", trataba de saber Ángela Portero sobre qué opinaba. "Bueno cuando yo me veo también así me parece un horror", reaccionaba Lydia Lozano. "Claro...", apostillaba Raquel.

"Yo en mi libro toco varias etapas de mi vida y hablo mucho del ruido porque voy a decir algo, que a lo mejor suena mal, pero es la realidad. Los golpes me dolieron, pero se fueron. Psicológicamente se quedaron y yo tuve que salir y cuando estaba saliendo me volvieron a reventar psicológicamente. Y muchas personas que están ahí lo saben, ellos dos lo saben, porque yo a esa señora la he visto llorar mucho", aseguraba en clara alusión a Lydia Lozano y lo mal que lo pasaba ella en 'Sálvame'.

"Ha habido muchas injusticias conmigo. Yo demandé, gané, pero se quedó ahí. Me decían Raquel paga los 25.000 euros y ahora te enteras de que uno debe un millón y pico de euros, Raquel devuelve los 20.000 euros a Belén y ahora te enteras de que otra persona debe 120.000 euros a otro, pero se me machacaba a mí. Porque querían ver a esa Raquel rabiosa", añadía Raquel Bollo.

Asimismo, Raquel Bollo insistió en que "ese ruido me ha hecho mucho daño durante mucho tiempo y hay gente que me verán borde y cabreada pero es que es lo que me quedaba por lo que se comentaba, por el tipo de debate y por las personas que me llevaban". Era entonces cuando Santi Acosta le frenaba para sentenciar la televisión que hacía 'Sálvame'. "Raquel ese tipo de televisión ya no existe", aseveraba el presentador. "Y no había ley, pero las palizas eran palizas con ley y sin ley y dolían", concluía la colaboradora.