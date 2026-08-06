Rosa Villacastín señala a Miguel Ángel Rodríguez en TVE y da en la clave de lo del ático de Ayuso: "No puede ir por libre"

Isabel Díaz Ayuso continúa en el centro de la polémica incluso después de asegurar que la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de lujo en Chamberí responde a una estrategia de inversión que beneficiará a los afectados por el fuego en la sierra. Así, Rosa Villacastín ha reaccionado desde 'Mañaneros 360' a las últimas explicaciones de la presidenta madrileña sobre la compra del inmueble que supuestamente utilizar como oficina durante las obras en la sede principal.

Este jueves, el magacín de La 1 se centraba en analizar las tensiones entre Ayuso y su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, que han salido a relucir tras esta polémica. Y si bien este miércoles 'Mañaneros 360' mostraba imágenes de ambos que acreditan su "desprecio" mutuo después de que la líder del Partido Popular descargase toda la responsabilidad de la compra del ático sobre él, el debate ha continuado durante la última emisión.

Rosa Villacastín echa por tierra la explicación de Ayuso sobre la compra del ático de lujo: "No sirve para esto"

Así, durante su intervención en el programa conducido por Javier Ruiz, Rosa Villacastín ha confesado que quedó "alucinada" al escuchar la justificación de Ayuso sobre el ático. "Después de escucharla, pensaba que Miguel Ángel Rodríguez estaba de vacaciones o algo le pasaba, porque si no, Díaz Ayuso no diría esto. Iría con el pinganillo escuchando lo que dice", ha bromeado haciendo referencia al papel del jefe de gabinete en la sombra.

"Entonces, no puedo creer que la dejen hablar sola porque no sabe. Es que las explicaciones que ha dado sobre el ático son de niño pequeño", ha insistido subrayando su incredulidad ante el discurso de la presidenta madrileña. "Primero iba a ser un sitio donde ella iba a invitar a personajes. Luego, un despachito… Todo eso así. No ha dado una explicación lógica, pero a nadie. Creo que ni a los suyos. Ni a la gente del Partido Popular", ha continuado exponiendo en el espacio de La 1.

A su vez, la veterana periodista ha sacado a relucir como otros presidentes de la Comunidad de Madrid han vivido en sus propias viviendas durante su mandato. "Esperanza Aguirre vivía en su casa, Ruiz Gallardón también", ha recordado. "Ella sola se ha metido en un lío que ahora no saben ni los que tienen al lado cómo tiene que salir. Y eso cada vez va aumentando", ha asegurado Rosa Villacastín.

De igual forma, el rostro de TVE no ha dudado tampoco en mojarse sobre los gastos de su polémico viaje a México. "Es que tampoco sabemos. Es que lo peor de esto es el ocultismo", ha señalado con dureza. "He viajado con varios presidentes españoles a América. Eran viajes oficiales en los que ibas en el avión con el presidente, llegabas a los hoteles, tenía organizadas muchas reuniones con otros presidentes, etc", ha asegurado ante Javier Ruiz.

"Pero es que esto… Acordaos que, después del viajecito a México, se fue y la tuvimos desaparecida de combate durante varios días en los que nadie sabía dónde estaba. Si en Miami o en otro sitio. Es que eso no puede ocurrir", ha advertido Rosa Villacastín, llegando a bromear sobre la situación de Isabel Díaz Ayuso. "Es que esta señora se cree, en unos momentos, la gran reina de España y, en otros, la novia del ático", ha sentenciado ante las cámaras de 'Mañaneros 360'.

Así, Villacastín ha vuelto a cargar con dureza contra el mandato de la presidenta autonómica. "Creo que es que no sirve para esto. O lleva pegado a su falda siempre a M.Á.R., que es el único que le dice lo que tiene que hacer. Unas cosas bien y otras mal, pero es el único que le dice y sobre el que yo creo que le escucha, pero, por lo que sea, no aparece", ha lamentado. "Esta mujer no puede ir por libre. Si no sabe nada", terminaba advirtiendo.