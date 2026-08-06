Afra Blanco señala claramente lo que muchos creen sobre Ayuso y la polémica del ático: "Se piensa que somos gilipollas"

Continúa la polémica sobre el ático de lujo que la Comunidad de Madrid compró para que Isabel Díaz Ayuso utilizase, supuestamente, como oficina. Este miércoles, en 'Más Vale Tarde', Afra Blanco ha dejado claro que no se cree las explicaciones que la presidenta ha dado sobre la compra del inmueble.

Este mismo miércoles, Ayuso se ha pronunciado para desvincularse de esa compra, alegando que no es de su competencia. Sin embargo, según 'Eldiario.es', la presidenta madrileña visitó el ático en compañía de su pareja, Alberto González Amador. Por si esto fuera poco, también se ha sabido que una inmobiliaria de La Moraleja se llevó un 3% de la comisión de la venta.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación reunidos en Villa del Prado, donde ha tenido lugar un encuentro con los alcaldes de los 17 municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste, Ayuso ha asegurado que este asunto se está utilizando para "hacer daño". "Uno no puede ocultar dónde vive y tampoco puede ocultar dónde trabaja", apuntó.

Además, cree que sería "muy poco inteligente" a estas alturas de su carrera política comprar un ático para su uso personal. Incluso ha ironizado con que si ella hubiera tenido la intención de tener una vivienda oficial ha "tardado un poquito", "siete años" desde que se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid. Por último, ha defendido la puesta en venta de este ático en Chamberí, así como "los inmuebles de Gran Vía para destinarlo en este momento a una necesidad como es esta".

Afra Blanco no se cree las explicaciones de Ayuso sobre el ático

Sin embargo, Afra Blanco no se cree para nada estas explicaciones de Isabel Díaz Ayuso. Según afirmó en 'Más Vale Tarde', "las explicaciones que ha dado casi es peor que la situación original". "Se debe pensar que somos gilipollas todos", asegura la sindicalista y colaboradora habitual de La Sexta quien lanza una reflexión al respecto: "¿Me estás diciendo que la empresa pública de Madrid se dedica a comprar y vender aticazos, viviendas, a la especulación? No para gestionar los inmuebles, no para comprar edificios porque tenemos una emergencia habitacional…".

"Una política que no se dedica a preservar el derecho, sino que hacen negocio del derecho a la vivienda, se deben pensar que somos tontos", lamenta Afra Blanco, que insiste en sus dudas sobre dónde iba a vivir Ayuso: "La realidad de todo esto es sencilla: vendes tu piso para irte a vivir al otro que te pagan todos los madrileños y madrileñas. Y lo vendes porque probablemente vas a necesitar dinero en el futuro, para lo que sea".

La colaboradora cree tener una teoría al respecto: "Igual González Amador va a necesitar pastar y no tiene pasta para comprarse una vivienda. Y aparece una atizaco de 6 millones que han pagado todos los madrileños y madrileñas, y sigue sin dar explicaciones y no las va a poder dar", sentencia Afra Blanco en el programa vespertino de La Sexta.