Alba Carrillo se dirige a Rocío Flores con una clara advertencia tras señalarla en Telecinco: "A la segunda voy a por ti"

Alba Carrillo se ha dirigido a Rocío Flores desde 'El Sótano club' este lunes con una serie advertencia tras su última tanda de señalamientos en 'De viernes'. La presentadora de TEN ha reaccionado a la última entrevista de la hija de Rocío Carrasco en Telecinco, donde se ha referido a la ex modelo y su red de apoyo como "mercenarios" que continúan "haciéndole la vida imposible" años después. Y la comunicadora no ha dudado en trasladar un claro mensaje a la joven.

"¿Quién iba a esperar que mi propia madre me iba a destruir la vida? Entonces partiendo de esa base, ¿qué voy a esperar del resto del mundo?... El séquito de mercenarios que son todos, porque es lo que son. Son personas que se dedican a machacarme y a hundirme la vida cada vez que pueden", denunció la joven el pasado viernes en el espacio conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Pero lejos de quedarse ahí, la hija de Antonio David Flores señaló explícitamente desde el programa a Carlota Corredera, Alba Carrillo y otros nombres, algo que ha hecho estallar a la conductora de 'El Sótano Club' este lunes. "No iba a decir nada, pero bueno. Rocío Flores fue a 'De viernes' y me citó diciendo que formaba parte de un grupo de mercenarios", ha comenzado señalando la ex modelo.

Alba Carrillo se dirige a Rocío Flores desde 'El Sótano club' con una clara advertencia: "No me busques, que me encuentras"

"Solo quiero decir una cosa, si que yo quiera a tu madre y la apoye a ti te agrede, ya lo siento por ti. Deberías estar contenta porque tu madre tenga gente que la quiera y la apoye", ha aclarado entonces la amiga de Rocío Carrasco, explicando su silencio con respecto a ella. "Yo no he hablado de ti por respeto a mi amiga, solamente he dicho que la dejéis en paz, a ella y a Fidel. Y yo como amiga lo voy a seguir pidiendo, te duela a ti o no te duela", ha añadido.

Así, ha echado por tierra la acusación de la televisiva. "Eso no significa ser mercenaria, porque yo no cobro por hacer nada de esto", ha sentenciado Alba Carrillo, elevando entonces una seria advertencia a la joven. "Ahora bien, igual que tú tienes abogados yo también tengo. Primera falta, a la segunda voy a por ti. Ya no te digo nada más porque aunque tengáis lo que tengáis yo respeto a mi amiga, y tú eres su hija", ha apuntado el rostro de TEN.

Alba Carrillo contesta a Rocío Flores: "Primera falta, a la próxima contacto con mis abogados".#ElSótano21S pic.twitter.com/efUzyZMb8n — TEN TV (@TENtv) September 21, 2026

"Respétame tú a mí y déjame en paz. Solo pido eso, a mí tú me das realmente igual", ha pedido la ex modelo, desvinculandose también del grupo de personas con el que Rocío Flores la ha relacionado. "Le voy a explicar, porque a lo mejor no ha leído lo que significa mercenaria... Se la dejo pasar, pero no sé si me molesta más eso o que me compare y me meta en el mismo grupo que Carlota Corredera, nada que ver", ha explicado ante sus colaboradores.

Y Alba Carrillo se ha asegurado de que la hija de su amiga reciba el mensaje alto y claro. "Esta es la primera, a la segunda me voy a hablar con mi abogado y vemos a ver quién es mercenario, en mi casa no hay ninguno, igual en la tuya sí... No me busques, que me encuentras", ha vuelto a señalar la presentadora.

"Te tengo respeto porque eres la hija de mi amiga, os haya pasado lo que os haya pasado, pero no me busques, Rocío Flores", ha apuntado Alba Carrillo con gesto serio. "Yo no soy pack conjunto de nadie, no voy con Carlota Corredera ni con nadie, soy amiga de Rocío y de Fidel y lo voy a ser toda mi vida. Y voy a querer a tu madre como tú no la quieres", terminaba aclarando. "¿Te duele eso? Pues haber hecho las cosas bien... ¿Lo entiendes?", ha señalado.