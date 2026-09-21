La sombra de 'El Rosco' de 'Rueda la Letra': Carlos Sobera, foco de críticas masivas por su gestión en la mítica prueba

La sentencia es demoledora: Carlos Sobera no es el presentador adecuado para 'Rueda la Letra' y, fundamentalmente, para la prueba de 'El Rosco', ahora 'La Rueda'. Y así lo está dictando la audiencia de manera masiva en las redes sociales. Desde el estreno del pasado 7 de septiembre ya se apreciaron sus debilidades (y pocas fortalezas) para asumir las riendas de la parte primordial del formato. Se entendió entonces como un comportamiento normal propio de un debut. Sin embargo, dos semanas y catorce emisiones después, el servicio del comunicador vasco resulta similar o peor a los ojos del espectador. En resumen, no se aprecian mejoras y su gestión no rueda.

En la presentación del concurso, a la que asistió El Televisero, Sobera se enfrentó a la pregunta del millón por parte de los periodistas: si se estaba preparando a conciencia para una prueba que requiere destreza y una técnica vocal muy precisas y si le preocupaba la rapidez con la que hay que formular las definiciones, pues la lucha contra el reloj se libra no solo por parte del concursante; también por el conductor.

Ante esta incómoda cuestión, el de Bilbao presumió de dicción y vocalización: "Siempre he tenido muy buena dicción. Todo el mundo me entiende cuando hablo. Aquí, simple y llanamente, tienes que ir más rápido en 'La Rueda'". Al hilo, Carlos Sobera defendió que habla "dentro de los cánones que todo el mundo espera". "Los concursantes, que son los que me tienen que entender, me entienden y pueden contestar", sentenció con cierto recelo.

Ahora, ya con perspectiva, el tiempo ha demostrado que esa pregunta era más que pertinente. Los contendientes, Fran y Lilit, no siempre entienden, como así han dejado entrever en varios de los programas emitidos hasta la fecha mediante su lenguaje verbal y gestual. En cuanto al público, este no deja de mostrarse sorprendido y defraudado con su insuficiente función a la hora de dirigir el abecedario circular. El sentir predominante es que no vocaliza, que lee atropellado, que es excesiva y molestamente histriónico, que reacciona sin agilidad entre una letra y otra, que arrastra demasiado los síes cuando valida la respuesta (en detrimento del tiempo) o que se ahoga en ciertas ocasiones.

Si bien, este tipo de comentarios han sido una constante desde el primer día de 'Rueda la Letra' en antena. Y no de una persona, ni dos, ni tres... de un número incontable. Pero lo ocurrido este fin de semana, concretamente en la entrega del sábado 19 de septiembre, ha superado todo lo visto hasta ahora y, en consecuencia, ha desbordado sobremanera esa corriente crítica que existe contra el papel de Carlos Sobera.

Fran protagonizó un Rosco absolutamente épico con 17 aciertos del tirón. Sin duda, un gran momento televisivo. Sin embargo, lo que debería haberse hecho viral por la gesta del concursante, alcanzó un eco abrumador por lo presenciado con el presentador. Llegada la segunda vuelta, no dio pie con bola, como se suele decir coloquialmente. El jugador, consciente de las serias limitaciones de Sobera en esta parte del concurso, se lanzó a dar las respuestas a bocajarro y sin darle tiempo a releer la definición. Ni siquiera pudo verbalizar la letra por la que se jugaba.

Así, esta hazaña de Fran quedo totalmente ensombrecida y el instante reflejó como nunca antes la incapacidad de Carlos Sobera para hacerse con 'El Rosco' de 'Rueda la Letra'. Ya no se trata de comparar con Roberto Leal o Christian Gálvez, ya es una cuestión de sacar adelante el reto con una corrección y una normalidad que, lamentablemente, no se producen. Esta secuencia, en la que se le aprecia fuera de control, lo ilustra de una manera flagrante:

"Carlos Sobera tiene muchas virtudes, pero no es compatible con esta prueba"

Como apuntamos en líneas anteriores, la repercusión ha sido, como poco, abrumadora. El fragmento de la discordia acumula más de dos millones y medio de visualizaciones (solo en 'X') entre diversos perfiles; en los que las críticas que se recogen son durísimas y acaparan miles y miles de interacciones de aprobación, lo que constata que la percepción que se tiene de Sobera en este momento es universal: "Le queda grande este programa".

Incluso, quienes siempre le han laureado y considerado como un brillante presentador, son incapaces de poder defender y justificar su dudosa labor al frente de 'Rueda la Letra' y, en particular, de 'El Rosco'. "Sobera tiene muchas virtudes pero no es compatible con esta prueba" o "me parece un genial presentador, pero deberían haber puesto a otro para este programa".

Lo mal que lo hace Carlos Sobera, dios mío. pic.twitter.com/X3D2BEjimq — 🫶🏼 (@realitysdetv) September 19, 2026

Lo de que el presentador no sepa leer que es exactamente? https://t.co/DFQagkMwmv — Guerrero 🦂 (@GuerreroGH_) September 19, 2026

Me encanta Sobera, pero este vídeo es el motivo principal por el cual Carlos nunca debió presentar este programa https://t.co/0O7oQ1Nwsn — Adrián Vega 📺 (@AdrianVegaTV) September 20, 2026

Lo siento, pero Carlos Sobera NO era el presentador adecuado para este concurso



Es que es muy heavy.



Y sí, creo que una parte de sus paupérrimas #audiencias es por ello. https://t.co/wE00AiTVhX — M 📺 (@casasola_89) September 20, 2026

Comprar el rosco para elegir a un presentador que no es capaz de leer sus preguntas.



Sobera tiene muchas virtudes pero no es compatible con esta prueba. No tiene la agilidad y la dicción que requiere. https://t.co/M22lle2Lgt — Carlos Sobrín (@CGSobrin) September 20, 2026

A mí me parece un genial presentador, pero estoy de acuerdo en que podrían haber puesto a otro presentador para este programa. https://t.co/JbnCl3SyQT — Lex_Light (An Adorable Peculiar Bear Witch) (@LexLight1) September 20, 2026

Claramente a Sobera le queda grande este programa. https://t.co/z0sLvNTBhE — Visir (@eurovisir) September 20, 2026

Yo lo siento, pero creo que en @Culturizados2, teniendo 16 añitos y careciendo de experiencia, leíamos con más fluidez que Carlos Sobera... https://t.co/xnMfKCeCNc — Miguel Palma 📖🌹🕊 (@miguelpm_04) September 20, 2026

El concursante yendo más rápido que el presentador https://t.co/LoAfScvfRB pic.twitter.com/kGJdPEuKbr — Permisos La Familia de la Tele (@jcarlosmonster) September 20, 2026