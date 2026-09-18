El actor Eduardo Casanova lanza un dardo contra 'Rueda la Letra' en 'Pasapalabra' y se le capta este gesto a Roberto Leal

Antena 3 y Telecinco viven una batalla con 'Pasapalabra' y 'Rueda la letra' que va más allá del ámbito televisivo. Pues ambas cadenas han movido ficha con acciones judiciales contra el rival. Sin embargo, ahora parece que el enfrentamiento llega también a la televisión después de lo que se escuchó decir al actor y director Eduardo Casanova el pasado miércoles en el concurso que presenta Roberto Leal.

Cabe recordar que Telecinco no ha dudado en lanzar varias pullas a su rival en sus promos hablando de "el original" o "el único" en clara alusión a 'El Rosco', ahora conocido como 'La Rueda' después de que 'Pasapalabra' haya tenido que deshacerse de la prueba más emblemática del concurso y sustituirla por 'AlaZ' tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Pues bien, el pasado miércoles se colaron varias pullas en 'Pasapalabra' hacia el éxito del concurso de Antena 3 y su rivalidad con el nuevo concurso que presenta Carlos Sobera en Telecinco. La primera en hacer un comentario fue Mariola Fuentes al destacar el dinero que tenían en Antena 3 por cómo habían mejorado la mesa del programa desde la última vez que estuvo como invitada.

"Me da mucha alegría siempre venir a tu casa. Me parece la mesa más grande, aquí hay más dinerito ehhh", le comentó Mariola Fuentes. "No, aquí sí", se limitó a decir Roberto Leal. "La habéis reforzado porque la última vez Torito casi me mata y nos cargamos la mesa. Habéis hecho muy bien en reforzarla", destacó la actriz. "No, aquí está bien la cosa", reaccionó el presentador. "Aquí se ve que va bien", añadió la intérprete.

Pero fue Eduardo Casanova el que fue mucho más allá al soltar un hachazo claro y rotundo a 'Rueda la letra'. "¿Qué pasa Edu cómo estás?", le preguntó Roberto Leal de primeras a su invitado. "Pues muy bien aquí Roberto. ¿Qué tal todo?", le cuestionó el actor de 'Aída'. "Pues muy bien la verdad, en esta casa tú sabes muy tranquilito, nuestro público, nuestra mesa que es muy grande como ha dicho Mariola y funcionando", le contestó el presentador.

"Te veo bien tío", añadió Roberto Leal al saludar a uno de sus nuevos invitados. "Yo estoy muy bien, estoy estupendo y feliz de estar aquí en 'Pasapalabra', en el de verdad", sentenció Eduardo Casanova provocando que a Roberto Leal le entrara la risa sin querer entrar en esa batalla.

#Pasapalabra empezando a lanzar puyitas a #RuedaLaLetra está siendo cine cada tarde (tras grabar los primeros programas tras el estreno). 🤭 pic.twitter.com/N0MXkC8ttW — Pablo (@Peibol__) September 18, 2026

Ya el jueves, Roberto Leal quiso tener también un mensaje de agradecimiento al público por seguir acompañando a 'Pasapalabra' cada tarde a pesar del cambio de 'El Rosco' por 'AlaZ'. "Nos dais la vida aquí y en casa. Gracias al público por estar con nosotros cada tarde porque nosotros con vosotros, ¿Qué haríamos aquí? Pues un programa a lo antiguo, sin alma", aseveró el sevillano en lo que podía ser también un mensaje velado a las grandes audiencias que sigue cosechando 'Pasapalabra' frente a 'Rueda la letra', que sigue sin arrancar en Telecinco con datos entre el 7-8% de share.