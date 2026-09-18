Movistar Plus calienta motores ante la inminente llegada de 'El Castillo': Su thriller del otoño con Omar Ayuso y Raúl Arévalo como protagonistas

Movistar Plus ha anunciado este lunes la fecha del estreno del que está llamado a ser su nuevo pelotazo en ficción. Se trata de 'El castillo', la serie basada en el libro de no ficción 'El Proxeneta', de Mabel Lozano y que cuenta con Isabel Peña, coguionista de 'Que Dios nos perdone', 'As Bestas', 'Antidisturbios' o la recientemente estrenada y preseleccionada para representar a España en los Premios Oscar 'El ser querido' como creadora junto a Eduardo Villanueva, que también es productor, coguionista y productor de 'Antidisturbios'.

'El castillo' es un thriller policiaco de seis episodios que cuenta la historia real del auge de la mafia proxeneta española. La serie llegará a Movistar Plus el próximo 8 de octubre tras su paso por la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

Raúl Arévalo ('Antidisturbios', 'Por cien millones', 'La isla mínima'), Valentina Vidal (que debuta en esta serie), Omar Ayuso ('Silencio', 'Élite') y Laia Marull ('Te doy mis ojos', 'La Mesías') encabezan el reparto principal de la nueva serie de Movistar Plus.

Mientras que actores como Marc Rodríguez ('La estrella azul'), Claudio Villarrubia ('Los años nuevos'), Miguel Torrecilla ('Nos vemos en otra vida'), Rubén Martínez ('Antidisturbios'), Ángela Boix ('Respira') y Ana Ruano ('El ser querido') completan el elenco.

Todo el mundo conocía los clubs en los años noventa, nadie sabia cómo operaban. #ElCastillo, con Raúl Arévalo, Omar Ayuso y Valentina Vidal, llega el 25 de septiembre a San Sebastián. Estreno el 8 de octubre, solo en Movistar Plus. pic.twitter.com/QFzBS2SAuj — Movistar Plus (@MovistarPlus) September 7, 2026

Sinopsis de 'El castillo'

Omar Ayuso y Raúl Arévalo en 'El castillo'

Gerardo Liesa (Omar Ayuso), un joven inspector de policía recién incorporado a la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) y su compañera Carmen Osés (Laia Marull) intuyen que algo está cambiando en los burdeles de toda España.

Suizo (Raúl Arévalo) y sus socios dirigen varios clubs de carretera donde explotan sexualmente a prostitutas llegadas de todo el mundo. Una de esas mujeres es Claudia (Valentina Vidal), que con 18 años y un hijo pequeño en Colombia, acaba de llegar a España buscando un futuro mejor.