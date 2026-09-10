10 estrenos que ver este fin de semana del 18 al 20 de septiembre en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o Filmin: De lo nuevo de Berto Romero a Angelina Jolie

El tiempo pasa demasiado rápido. Muchas veces, si no paramos a pensar en ello, pestañeamos y pasamos de estar tumbados tomando el sol en la playa a estar con la calefacción encendida y viendo nevar por la ventana. Ya estamos a mediados de septiembre, y queda nada para que empiece oficialmente el otoño. Y, aunque en el otoño no suele nevar mucho, sí que empieza a hacer frío, las lluvias y el cambio de color en los árboles. Además de que las plataformas de streaming siguen trayendo estrenos cada fin de semana. En este caso, destacamos películas de Netflix, Prime Video, Movistar Plus o Filmin.

De algunas ya os hemos hablado, como la comedia de Berto Romero 'Pizza Movies', que firma Carlo Padial; la última película de Angelina Jolie, 'Alta Costura', o 'Tú + Yo - Solos contra todos'. Pero no os habíamos contado el estreno de 'Amor a lo bestia', una comedia de terror protagonizada por Melissa Barrera, o 'Las mejores', una historia sobre bailes de Bollywood y amistad. Además, 'Primera Ministra', el documental sobre la Primera Ministra de Nueva Zelanda, que estrena Movistar Plus.

Amor a lo bestia

Sinopsis: Una joven descubre que no está sola en su habitación: un extraño y aterrador ser vive en su armario. Pero a medida que lo conoce, lo que parecía una amenaza se convierte en algo más complejo.

Una comedia de terror que nos presenta a la Bella y la Bestia de la era moderna, y que ganó el Premio del Público en el Festival de Sundance el pasado año 2024. La película supone el debut de la directora británica Caroline Lindy, y tiene como protagonista a Melissa Barrera. Una actriz comprometida donde las haya, Barrera fue despedida de la saga de 'Scream' por condenar el genocidio en Gaza y defender públicamente en sus redes sociales al pueblo palestino. Y, aunque ha caído en desgracia, sigue apostando por películas un poco más pequeñas e independientes, y va camino de convertirse en una auténtica musa del cine de terror. Incluso del teatro, protagonizando la obra 'Titanique' en Broadway. "Una de las razones por las que quise hacer teatro en 2026 es porque necesitaba un respiro de toda la mierda que es Hollywood. Y me refiero específicamente a Hollywood, no a la industria del cine o la televisión en general. Necesitaba un respiro porque todavía hoy me bloquean el acceso a ciertos lugares".

Plataforma: Filmin

Couture (Alta costura)

Sinopsis: En plena vorágine de la Semana de la Moda de París, se entrecruzan los caminos de tres mujeres, que lidian con las tragedias del mundo y los interrogantes de sus vidas: a Maxime, una directora de cine estadounidense en la cuarentena, le diagnostican cáncer; Ada, una joven modelo de Sudán del Sur, escapa de un futuro marcado para terminar en un entorno frívolo, y Angèle, maquilladora francesa que trabaja entre bambalinas en los desfiles, sueña con cambiar de vida.

Angelina Jolie protagoniza este elegante drama coral ambientado en la Semana de la Moda de París. Entre desfiles, enfermedad, sueños personales y decisiones trascendentales, la directora francesa Alice Winocour construye una emotiva historia de segundas oportunidades que participó en Toronto y compitió por la Concha de Oro en San Sebastián. Con Louis Garrel en el reparto. Aunque no acabó de tener la relevancia que debería tener cualquier película de Angelina Jolie, sobre todo por culpa de su irregular guión, tiene momentos muy logrados. Sobre todo en la parte artística. "Como era algo tan verdadero para ambas, se trataba más de estar dispuestas a desnudarnos emocional y físicamente y ser honestas", explicó la actriz sobre su relación con la directora Winocour, en una entrevista para ELLE. Tenemos que celebrar cada película que haga Jolie, porque cada vez se prodiga menos en el mundo del cine, y siempre es bien verla trabajando de nuevo.

Plataforma: Movistar Plus

Pizza Movies

Sinopsis: Una periodista cultural y crítica de cine en crisis convence a su marido de dejarlo todo y montar un negocio, pero no un uno cualquiera: una pizzería con temática de cine.

Del desempleo y la crisis vital a la masa de pizza inspirada en clásicos del cine. Esta sátira cultural sigue a una periodista cinematográfica y a su esposo, interpretados por Judit Martín y Berto Romero, en su caótico intento de empezar de cero montando una pizzería temática. Bajo la dirección de Carlo Padial, un referente de la comedia de la incomodidad, la historia mezcla deudas y romance en una propuesta presentada en el Festival de Málaga 2026. "Me carga todo ese cine cínico y 'destroyer' que es un reflejo del enfado actual", contó Carlo Padial, el director, para El Periódico.

"Cuando uno está empezando, todos los proyectos tienen algo de búsqueda de tu propia voz. Mis primeros proyectos tienen algo más de metalenguaje, de desmontaje del propio aparato cinematográfico, porque yo mismo estaba buscando qué significaba el cine para mí y cómo quería hacerlo. Y era una búsqueda un poco a oscuras. Tengo la impresión de que tanto la serie 'Doctor Portuondo', que es un proyecto muy importante para mí, como ahora 'Pizza Movies' son la evolución natural de todo eso", explicó en la misma entrevista. "Dentro de la película se tocan muchos tipos de comedia. Hay homenaje a la comedia romántica, al slapstick, a la comedia de situación y también bastante absurdo. Lo mejor es que el espectador no ve la construcción del guion, y eso hace que todo parezca más natural y le da mucho corazón a la película", destaca Berto Romero en La Opinión de Málaga.

Plataforma: Movistar Plus

Después de Kim

Sinopsis: Juan (Dario Grandinetti) y Gloria (Adriana Ozores), divorciados y distanciados desde hace veinte años, viajan desde Buenos Aires a España tras recibir la noticia de que su hija Kim, con la que hace tiempo perdieron el contacto, ha aparecido muerta. Allí descubren que ella ha dejado un hijo que está en paradero desconocido. Esta sorpresa les lleva a quedarse en España para encontrar a su nieto. Hacer ese camino juntos sin caer en los enfrentamientos del pasado será su desafío.

Ángeles González-Sinde adapta su propia novela en este drama protagonizado por Adriana Ozores y Darío Grandinetti. La muerte de una hija obliga a una expareja separada desde hace décadas a emprender una búsqueda inesperada que reabre heridas, secretos familiares y viejas cuentas pendientes en un viaje profundamente emocional. La que fuera Ministra de Cultura (muy vilipendiada por su película 'Mentiras y gordas' que, pese a ser una increíble cantera de actores, tiene una media en FilmAfinnity de 2,2) regresa a la dirección con un drama intenso, muy bien liderado por una Adriana Ozores demostrando una vez más su versatilidad.

"Había dos asuntos fundamentales que me llamaron la atención. ¿Qué pasa cuando una persona muere lejos del lugar donde ha nacido? Y también quería hablar de Benidorm, ese lugar que conozco bien desde hace décadas porque mis padres compraron una casa ahí. Esos lugares de costa son un cruce de caminos donde aparece gente de todos lados: desde el turista desenfrenado a los abuelitos del Imserso, el que vive ahí todo el año o el europeo del norte que viene a jubilarse", comentó González Sinde para Fotogramas.

"'Después de Kim' es una historia muy peculiar, una que a mí me tiene atrapada, pero más allá incluso de la película. Porque, cuando leí la novela pensé, ¡uf, qué misterio hay aquí! Un gran misterio que es lo que realmente sostiene la película y la historia", comentó la actriz en una entrevista para Vanity Fair. "Se trata de dos padres que reciben una noticia espeluznante: su hija ha sido asesinada. Y, más allá de la búsqueda, lo que se va descubriendo es esa especie de misterio sobre por qué existen esas relaciones tan peculiares entre todos los personajes, entre los tres".

Plataforma: Movistar Plus

Un hijo

Sinopsis: María, una psicóloga escolar sin experiencia, intuye que, tras la aparente felicidad de un niño de 8 años recién llegado al cole, se esconde un secreto de imprevisibles consecuencias. Para averiguarlo deberá descifrar lo que la mente de Guille traduce en dibujos y, además, vencer la intransigencia de su padre.

La premiada novela de Alejandro Palomas llega al cine convertida en un emotivo drama sobre infancia, duelo y comunicación. Macarena García y Hugo Silva acompañan al joven protagonista de una historia que combina sensibilidad y suspense emocional para retratar la importancia de escuchar aquello que los niños no siempre pueden expresar con palabras. "Yo he trabajado con niños, pero que no se han leído los guiones para que estén frescos. Pero Ian [Cortegoso, el joven protagonista] se sabía el texto de memoria y tiene grandes monólogos muy difíciles de defender", explicó Macarena en una entrevista para Fotogramas. "Se nota perfectamente que trabajó con una coach, María Olatz, la misma que trabajó con Sofía Otero en '20.000 especies de abejas'. Yo es que le adoraba. De todas formas, a mí con los niños me pasa algo. Conecto un poco parecido, entiendo la infancia, el acompañamiento de la infancia por ahí y había algo del personaje que yo sentía que conectaba más con los niños y la pureza de los niños que con los adultos, que están más contaminados.

Plataforma: Movistar Plus

Little Amelie

Sinopsis: Hasta los dos años y medio, Amélie se describía como un tubo digestivo inerte y vegetativo. Luego llega el acontecimiento fundador que la hace caer en el universo infantil. A lo largo de los siguientes seis meses se suceden el descubrimiento del lenguaje, de los padres y hermanos, el jardín del paraíso, las pasiones (Japón y el agua), los disgustos (la carpa), las estaciones, el tiempo... Todo lo que a partir de los tres años constituye la persona humana para siempre. Porque a esa edad todo está decidido, tanto la felicidad como la tragedia... Ese es el mensaje que nos envía este bebé de mirada traviesa, que observa el mundo con agudeza.

Nominada al Oscar, BAFTA, César y Globo de Oro, y premiada en San Sebastián y Annecy, esta animación adapta la vida de la escritora Amélie Nothomb con evocadora estética al estilo del Studio Ghibli. Retrata con delicadeza la infancia de una niña belga de dos años en el Japón de los años 60. El descubrimiento de la lluvia, el lenguaje y los miedos junto a su niñera Nishio-san, en un poético viaje hacia el despertar de la propia conciencia. Si quieres saber más sobre la profundidad de esta película, tienes que leer el best seller de la autora 'Metafísica de los tubos'. Y es que la película dirigida por Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang hace posible lo imposible: adaptar una novela tan compleja que, trasladarla al lenguaje audiovisual era poco menos que una quimera.

"Queríamos centrarnos en la mirada de una niña. Hicimos una sesión de lluvia de ideas con todo el equipo, buscando recuerdos de cuando éramos pequeños", comentó una de sus directoras, Mailys Vallade, en una entrevista para Cineuropa. "Amélie entra en la edad en la que se está formando la memoria. Uno de los temas de la película es la transición entre la primera y la segunda infancia. Conocemos el paso de niños a adolescentes, o de adolescentes a adultos, pero olvidamos ese momento en el que los niños creen que son el centro del universo y luego se dan cuenta de que no lo son. Ocurre de forma gradual, normalmente entre los dos y los tres años. Por eso los llamamos los 'terribles dos años'".

Plataforma: Movistar Plus

Hugo 24

Sinopsis: Hugo tiene 23 años y aún no ha madurado. En la víspera de su 24 cumpleaños se enfrenta a la vida adulta: no tiene trabajo, pero acude a una entrevista en una inmobiliaria, un empleo soñado que le permitiría vestir en traje, algo que le recuerda a su padre ausente. Arrastra un profundo miedo al abandono: su madre está en prisión, su novia se marcha y su familia se resquebraja. Cuando su casero amenaza con desahuciarlo en 24 horas, inicia una carrera contrarreloj que marcará su paso definitivo a la adultez.

Luc Knowles dirige a Arón Piper, acompañado de Marco Cáceres, Marta Etura y Greta Fernández, en esta película que se centra en la problemática social en nuestro país sobre la vida de los jóvenes. Así lo comentaba el propio Piper en una entrevista para RTVE. "'Hugo 24' habla de la amistad, del salto a la madurez, la vivienda, el maltrato… Estoy encantado de poner voz a tanta problemática social", afirmó con contundencia. "Hugo es un chaval de barrio, de una familia humilde que está en unas circunstancias complicadas. Entonces, se ve un poco entre la espada y la pared y teniendo que dar un salto a la madurez de una forma extrema e inmediata. Porque si no se pone las pilas y empieza a ganar algo de dinero, lo va a perder todo". Toda la película habla sobre los problemas con los alquileres, la pérdida de identidad en los barrios, el miedo a la soledad y al abandono... aunque en taquilla no consiguió brillar, pero quizá era una historia más pensada para funcionar bien en streaming.

Aunque uno de los problemas más señalado de la película de Piper es que su personaje no deje de caer en desgracias. Continuamente. Es bastante común que, cuando se hace una historia "de barrio", siempre se acabe cayendo en los mismos clichés: todo es triste, todo es dramático, todo es pobreza. Y 'Hugo 24' no sale del canon establecido. Funciona, sí, pero agota.

Plataforma: Netflix

Tú + yo - Solos contra todos

Sinopsis: Alma Lancaster, de 18 años, parece llevar una vida perfecta en el seno de una familia adinerada que cree que está estudiando Derecho. Sin embargo, en secreto persigue su verdadero sueño: el cine. En la universidad conoce a Vadim Arcadi, de 20 años, un rebelde carismático y solitario con un pasado turbulento. Obligados a colaborar en una película para la universidad, ambos chocan, se acercan y terminan enamorándose, pese a sus esfuerzos por evitarlo. Pero alguien que los observa está decidido a separarlos y desvelar secretos que podrían destruir tanto a Alma como a Vadim.

Prime Video sigue con sus adaptaciones literarias de sagas juveniles de éxito. Ahí tenemos la saga 'Culpables', 'Off Campus', 'El verano en que me enamoré'... Ahora llega la adaptación de las novelas best seller de Emma Green. En este caso, cuenta con Vittoria Di Savoia y Lucas Barski como protagonistas. Manon Gaurin es la joven realizadora encargada de este enemies to lovers con toques de misterio e incluso de thriller. Pero es que hay que tener en cuenta que la protagonista es bisnieta del que fuera último rey de Italia. A sus 22 años dio una entrevista al medio Vanity Fair, y defendió sus ganas de probar cosas nuevas. Entre ellas, esta película de Prime Video. "Quiero hacer teatro, arte... las tiaras y los vestidos largos y brillantes de princesa no me representan".

Plataforma: Prime Video

Las mejores

Sinopsis: Maya y Anjali, dos amigas de la infancia, entran en el competitivo equipo de baile fusión de Bollywood de la UCLA, pero pronto descubren que el camino a la victoria en el campeonato de Estados Unidos está plagado de escándalos y de una competitividad implacable.

Hasan Minhaj y Maitreyi Ramakrishnan protagonizan esta comedia de altos vuelos, centrada en el mundo del baile estilo Bollywood. Una especie de 'A por todas', ese clásico de culto que nos llevaba al competitivo mundo de las animadoras, pero pasado por el filtro actual, y con el peculiar estilo de baile que llega desde la India, y que ha marcado por completo la industria cinematográfica del país del sudeste asiático. Se trata de una comedia coming of age que muestra las diferencias entre los dos países, y como ambas amigas tendrán que enfrentarse a todo y a todos (incluso a ellas mismas) para poder triunfar. Prashanth Venkataramanujam ha co-escrito el guion con una de las protagonistas, Hasan Minhaj, y Lena Khan dirige. Una película que, curiosamente, fue inicialmente pensada para Prime Video, bajo el nombre de 'For the culture'.

Plataforma: Netflix

Primera Ministra

Sinopsis: Crónica del mandato de Jacinda Ardern como Primera Ministra de Nueva Zelanda.

Una mirada sincera al mandato de Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda. El documental sigue la trayectoria de Jacinda Ardern desde que juró su cargo como primera ministra de Nueva Zelanda con 37 años, anunció su embarazo, se convirtió en madre y lidió con los complicados retos que ocasiona el liderazgo. A través de la mirada de su entorno más cercano y ofreciendo un acceso privilegiado a los entresijos de su administración, el documental acompaña a Ardern durante siete años, desde su fulgurante ascenso hasta la cúpula de la política neozelandesa, mostrando los desafíos, las decisiones y los momentos personales que marcaron su liderazgo, y cómo su estilo inclusivo y empático cambió la perspectiva de cómo vemos a una líder.

Ojo que este documental se llevó el Premio del Público en 2025 en el prestigioso Festival Internacional de Sundance. "Quienes no se ven a sí mismos en la toma de decisiones son a quienes más necesitamos: las personas sensibles, las que dudan, las empáticas y las valientes", afirmó la ex-política en una conferencia en el campus Santa Fe, en el marco del 50 aniversario del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México. "Hablo de cómo se siente liderar, de dirigir un país cuando dudas de ti y hablo del síndrome del impostor porque lo he tenido desde que tengo memoria. Si dudar de ti te lleva a prepararte, escuchar a otras personas, buscar la opinión de expertos, mientras elaboras un plan y construyes consenso en torno a una solución, ¿cómo podría eso ser una debilidad?".





Plataforma: Movistar Plus