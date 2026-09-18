'Supervivientes All Stars 3' anuncia quién es el concursante expulsado, que dice un adiós definitivo a Honduras

'Supervivientes All Stars 2026' ha afrontado su primera expulsión definitiva, que se ha debatido en un ajustado duelo entre Arkano y Lola Ortiz, los únicos dos concursantes que han llegado al proceso final de votación tras la salvación, contra todo pronóstico, de Víctor Janeiro. El extorero fue el poseedor del porcentaje más elevado (47,6%) frente a sus contrincantes.

Recordemos que los primeros nominados de la edición fueron Lola, Arkano, Víctor, Yulen Pereira y Alma Bollo. Sin embargo, esa lista se redujo a tres el domingo, durante 'Conexión Honduras', debido a la liberación del esgrimista al proclamarse ganador de 'La liga de nominados' y al abandono de la hija de Raquel Bollo por prescripción médica tras detectarse una lesión incompatible con su permanencia en la aventura.

Así, Víctor Janeiro, Arkano y Lola Ortiz eran los únicos que, de momento, se medían al juicio de la audiencia a través de la app de Mediaset Infinity en esta tercera edición de 'Supervivientes All Stars'. El marido de Beatriz Trapote se descolgaba de esa terna el martes en 'Tierra de Nadie' y la expulsión pasaba a ser cosa de dos.

Este jueves, la velada ha arrancado con unos porcentajes muy apretados (55% vs 45%). No obstante, a medida que ha ido avanzando la emisión, los telespectadores han ido decantándose más por uno de ellos. Finalmente, Jorge Javier Vázquez ha anunciado que el salvado era Arkano con un 58,2% de los votos frente al 41,8% cosechado por Lola Ortiz.

Lola se convierte en la primera expulsada de la edición 💥



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Como apuntamos, la marcha de la canaria es definitiva. No hay opción de segundas oportunidades en 'Supervivientes All Stars' y el veredicto del público de 'Supervivientes' supone un billete directo e irrevocable a España. De este modo, la vuelta de Lola a la televisión, tras varios años alejada del medio, ha sido muy fugaz.

En ese sentido, la joven había expresado previamente, durante una conversación con Yulen Pereira, que se sentía fuera de lugar en esta nueva incursión en el reality. Y aunque ha enfrentado la expulsión más dolorosa al ser la primera de la edición, se ha mostrado muy entera y decidida a que el mundo televisivo ya es pasado para ella.