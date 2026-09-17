'Sueños de Libertad', avance capítulo 651 del viernes 18 de septiembre: La ruptura de Fina y Marta y la amenaza de Beatriz en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' llega a Netflix. La serie ya está disponible en la plataforma después de la alianza histórica con Atresmedia sumándose así al catálogo en el que ya están sus rivales 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. De esta manera, la serie líder de la sobremesa y más vista de la televisión suma una nueva ventana de emisión además de Antena 3, Atresplayer, Disney+ y Movistar Plus.

Esto coincide con un momento crucial en algunas de sus tramas con la irrupción de Hugo Brossard, el personaje que interpreta Almagro San Miguel, que se ha sumado al reparto de la ficción, y que ha provocado una nueva guerra entre Gabriel y los De La Reina con Tasio como principal afectado.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Gabriel se queda perplejo al escuchar por boca de Beatriz que podría estar embarazada. Ante sus dudas, le aconseja a la mujer que lo mejor es que acuda al médico para cerciorarse de que es cierto y que no se ha tratado de un simple mareo.

Valentina se muestra muy nerviosa ante su nueva etapa profesional como secretaria de Pablo sin saber que ropa ponerse. No obstante, le confiesa a Claudia que este cambio le ayudará a no pensar todo el rato en los preparativos de su boda con Andrés.

Damián pone al corriente a la familia de que Gabriel ha despedido a Tasio tras tener un brutal enfrentamiento. Mientras, Marta y Andrés tratan de hablar con su hermano para conseguir que empiece a pensar más en las consecuencias antes de actuar y no siga cometiendo locuras y trate de disculparse con Gabriel para que pueda readmitirle.

Por su parte, Pablo quiere disfrutar de más tiempo con sus hijos y por eso les propone un plan familiar: pasar un fin de semana en la montaña. Aunque ni Miguel ni Mabel parecen tener muchas ganas de ir a la montaña. Tras ello, Salazar le pide a Valentina que le organice la agenda para que no se le acumulen las reuniones y pueda trabajar con más tranquilidad. Y el ascenso de la dependienta no le hace ninguna gracia a Gabriel.

Marta da la cara por Tasio y trata de convencer a Gabriel de que le readmita en su puesto pero su primo se niega. Tras lo sucedido con Bianca en el día anterior, Fina toma una decisión inesperada sobre su relación con Marta y decide contarle que Bianca y ella se besaron. Tras ello, la fotógrafa le dice que lo mejor es dejar su relación y abandona la casa de los De La Reina.

Begoña sigue preocupándose por el estado de Beatriz tras asistir a su mareo y consigue convencerla para acudir juntas al dispensario a que Miguel pueda hacerle un chequeo para comprobar que todo está bien. Al hablar con el médico, Beatriz le deja ver que podría estar embarazada y Miguel hace su diagnóstico. Tras ello, Gabriel estalla porque todo pueda salir a la luz y le propone que se traslade a Madrid para que pueda tener a su hijo sin que nadie se entere. Pero ella le deja muy claro que solo podrá sacarla de su casa con los pies por delante.

Valentina y Claudia en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel acudía al dispensario para que Miguel le atienda de urgencia y le hiciera un parte de lesiones, y tras examinarlo el doctor le aconsejaba que denuncie a su agresor ante la gravedad de su situación.

Por su parte, Damián se disculpaba con Andrés por entrometerse en su vida y haber maniobrado para que Valentina ascendiera en la fábrica y su hijo terminaba aceptándole su perdón. Mientras, Pablo advertía a Damián sobre el comportamiento de Tasio y el enfrentamiento que mantuvo con Gabriel en la sala de mezclas.

Bianca volvía a visitar a Fina en casa de los De La Reina y le dejaba claro que ella siempre va a estar de su lado y aprovechaba para seguir malmetiendo contra Marta asegurando que le molesta que vaya a verla y que incluso se lo prohibió porque eso le puede afectar a su estado. Y ambas se acercaban tanto que Bianca terminaba besando a su ex pareja.

En casa de los Salazar, la merienda se volvía un tanto tensa ante la insistencia de Nieves por interrogar a Claudia sobre su vida y su pasado. Algo que llevaba a que Miguel de la cara y defendiera a Claudia ante sus padres parándoles los pies por poner a su novia en esa situación incómoda. Después, Claudia y Paula sorprendían a Valentina con una celebración en la tienda por su ascenso.

Gabriel daba un paso más allá en su plan y despedía a Tasio utilizando el parte de lesiones que le ha hecho Miguel. Por si fuera poco, cuando Tasio le comunicaba lo sucedido a Damián, el patriarca le reprochaba a su hijo su actitud y su torpeza hasta el punto de confesarle que si él fuera Gabriel habría hecho lo mismo.

Beatriz ponía en marcha su maquiavélico plan para acabar con Begoña para siempre y decidía envenenarla con pesticida. Aunque su plan se truncaba al sufrir un mareo. Después, Gabriel compartía con Beatriz su victoria ante Tasio al conseguir el despido de su primo con su farsa sobre la pelea. Y finalmente, Beatriz comunicaba una inesperada noticia a Gabriel: está embarazada.