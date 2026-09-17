Thais Villas recuerda en La Sexta cómo fue trabajar con Ana Rosa Quintana antes de decidir su marcha a 'El Intermedio'

Thais Villas ha sido una de las invitadas esta semana de 'Cara al show', el programa conducido por Marc Giró en laSexta. Allí, la actual colaboradora de 'El Intermedio' ha recordado cómo fueron sus inicios en la televisión tras más de 20 años como reportera en el espacio de El Gran Wyoming.

"Tiene tela trabajar en televisión 20 años siendo del montón", bromeó, antes de que el presentador le preguntase por "el secreto de 'El Intermedio'" para llevar dos décadas de éxito. Ella no se lo pensó dos veces: "En mi caso, el secreto es tener mucha paciencia. Yo cuando llego a 'El Intermedio' era redactora y reportera. Estaba Yolanda Ramos, Cristina Peña, Beatriz Montañez y yo". Así recuerda ella aquel primer día: "Yolanda con esa altura y ese cuerpo que tiene, Cristina Peña que es un pivón, Beatriz una monería". Lo primero que pensó fue: "O sea que soy la fea del elenco, perfecto. Y veinte años".

"¿Tuviste dudas de empezar?", quiso Marc Giró sobre sus comienzos en 'El Intermedio'. Ante esto, Thais Villas explicó cómo empezó en el programa: "Una amiga con la que había coincidido en 'Ana Rosa' en verano se había metido en el proyecto y me dijo que estaban buscando gente diferente y que no se le conociese". "Yo estaba muy bien, porque venía de pasar hambre, frío y casi me quedo calva porque se me caía el pelo del estrés", asegura.

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¿Cuál es el secreto de los 20 añazos de @El_Intermedio?



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Thais Villas recuerda sus inicios en la sección de sucesos de 'El programa de Ana Rosa'

Y es que, antes de desembarcar en laSexta, Thais Villas estuvo en Telecinco, en concreto en los inicios de 'El programa de AR', justo cuando su presentadora acababa de ser mamá. Así lo recuerda ella misma: "Ana Rosa empieza en Telecinco tras tener a sus gemelos y yo pensé, 'estos niños tienen que estudiar, ir a Boston, volver de Boston, casarse… es mucho tiempo de esta señora en este sofá, aquí hay trabajo para rato'". Y, en efecto tenía razón con su reflexión, porque "sigue ahí" cada mañana en Telecinco.

Por eso, y porque confiesa que la "trataban muy bien", tuvo dudas de dejarlo para fichar por laSexta, una cadena nueva. Reconoce que puso a 'El Intermedio' "todas las trabas del mundo", pero, finalmente, acabó aceptando. Aunque fue gracias a su hermano, Santi Villas: "Me dijo 'si me dan esas condiciones tenía que decir que sí porque si no iba a venir Emilio Aragón con un bate y me iba a dar dos bofetadas'".

Marc Giró también quiso saber si en el programa de laSexta tenían algún código particular entre compañeros. Thais Villas contestó que "En 'El Intermedio' no", pero en su etapa en Telecinco sí. Allí la pusieron a trabajar en la sección de sucesos, donde tenía que redactar las noticias: "Estaba en un submundo que no entendía porque no había estado nunca. Me tuvieron que ayudar". Fue en esa época cuando se topó con una jerga muy peculiar. Le preguntaron si un testimonio era "sin-di" o "no sin-di".

"Yo me quedé blanca porque la única Cindy que conocía era a Cindy Crawford", bromeó. Así que no dudó en pedir explicaciones a su coordinador. Sin embargo, la respuesta la dejó todavía más descolocada: "Me dice, 'sin dientes', es decir, si tiene dientes o no, porque si no tiene en la televisión no vale". Algo que a ella le resultó insostenible: "¿Cómo le voy a decir a la madre o al padre del muerto que si usted tiene dientes?". Le contestaron que les pidiese a las familias que le "mandaran una foto sonriendo, una persona que acababa de perder a alguien". Nunca lo llegó a hacer: "Me jugaba la vida cada vez que traía un testimonio, pero no podía hacerlo".