Telecinco anuncia el retorno de Joaquín Prat a las mañanas para tomar el relevo de Ana Rosa Quintana con 'El Tiempo Justo'

Telecinco se prepara para reajustar una vez más su programación con el regreso de Joaquín Prat, que en este caso trastocará la organización actual de las mañanas con la nueva etapa de 'El tiempo justo'. El presentador vivirá su inicio de temporada el próximo lunes 21 de septiembre, retomando el formato que hace un año se estrenaba en la sobremesa de la cadena. Y regresa con las ideas más que claras y una nueva imagen.

En el primer spot promocional lanzado por Mediaset, el presentador aparece caminando por las calles de Madrid con un claro mensaje para la audiencia. "Si por algo me conocen es porque nunca me he callado, porque hay momentos en los que hablar claro no es una opción, es una obligación", ha destacado el comunicador en la presentación de esta nueva etapa de 'El tiempo justo', que previsiblemente estará más centrada en el análisis de la actualidad política y social, alineándose con los contenidos del resto de formatos de la mañana.

Joaquín Prat deja claras sus prioridades en esta nueva etapa de 'El tiempo justo' en Telecinco: "Es momento de salir a la calle"

"Es el momento de salir a la calle, de contar lo que realmente está pasando, de daros voz y de que os escuchen", ha sentenciado Joaquín Prat anunciando el regreso del magacín a partir del próximo lunes 21 de septiembre a las 12:00 de la mañana, tomando así el relevo de 'El programa de Ana Rosa'. El spot muestra también un nuevo logotipo para el programa, que rompe con la imagen por la que habían apostado durante su primera etapa en Telecinco.

📹Promo del regreso de Joaquín Prat a Telecinco con 'El tiempo justo', el próximo lunes a las 12.00h pic.twitter.com/LypOiLYa0v — Tweets de tele (@teletuits) September 16, 2026

Así, 'El verano se mueve', el magacín conducido por Ion Aramendi que ha sobrevivido a la purga de formatos de verano, recoge el testigo de la sobremesa que Prat había ocupado durante la última semana, mientras que las mañanas de la cadena vivirán un reajuste a partir del lunes de la semana que viene. Si bien 'La mirada crítica' y 'El programa de AR' no verán alterado su horario, 'El tiempo justo' arrancará a las 12:00, ocupando el hueco habitual de Patricia Pardo y 'Vamos a ver', cuya emisión quedará desplazada hasta las 13:30 horas.

Habrá que esperar a su estreno, en el que se prevén nuevas secciones y colaboradores para saber si Joaquín Prat mantendrá o no la apuesta por la crónica social en la que solían colaborar rostros como Gloria Camila y Marta López en la sobremesa o si dejará ese terreno en las manos de 'Vamos a ver', que vuelve a reformularse.