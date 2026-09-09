Telecinco reorganiza su programación para encajar a Joaquín Prat, que ya tiene fecha de vuelta con 'El Tiempo Justo'

Telecinco ha empezado la temporada de la peor forma posible con un nuevo mínimo este martes con la bajada generalizada de todos sus formatos del day-time con las mañanas y las tardes en el punto de mira. Y ante este panorama, Joaquín Prat aguarda su regreso a la mañana de Telecinco un año después de su salto a la tarde.

Y es que como confirmó Mediaset hace una semana, Joaquín Prat volverá próximamente a las mañanas de Telecinco con una reformulación de 'El tiempo justo', el magacín que presentó en la tarde de la cadena hasta el pasado 5 de junio cuando se despidió de la audiencia para disfrutar de su baja por paternidad. En concreto si no hay cambios será el próximo 21 de septiembre cuando vuelva el presentador según lo adelantado por Poco Pasa TV.

Joaquín Prat vuelve el 21 de septiembre a Telecinco.



Regresa con #ElTiempoJusto, dirigido por Óscar de la Fuente y Patricia Lennon, con el espíritu de ‘Ya es mediodía’.



⏰ La previsión: de 13:30-15:00h. ‘Vamos a ver’ quedaría de 12:30-13:30h, centrándose en la crónica social. pic.twitter.com/gy1O7OtLat — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) September 8, 2026

Con ello, las mañanas de Telecinco seguirán controladas por Unicorn Content, la productora de Ana Rosa, en su totalidad desde las 8:00 hasta las 15:00 horas. Y es que la llegada de 'El tiempo justo' a la franja matinal de Telecinco no afectará a la continuidad de las otras tres marcas con las que cuenta la cadena actualmente: 'La mirada crítica' con Ana Terradillos, 'El programa de Ana Rosa' con Ana Rosa Quintana y 'Vamos a ver' con Patricia Pardo.

De este modo, Telecinco tendrá que hacer encaje de bolillos para que haya hasta cuatro programas de la misma productora en emisión durante la mañana con sus respectivos equipos. La intención es que el programa de Joaquín Prat se emita entre las 13:30 y las 15:00 horas. Una franja que el presentador conoce a la perfección pues ya se encargó de conducir ahí 'Ya es mediodía' en su última etapa tras la marcha de Sonsoles Ónega a Antena 3.

Ese horario provocará que 'Vamos a ver', el programa que conduce Patricia Pardo vuelva a sufrir un nuevo cambio en su horario y duración. Y es que cabe recordar que desde esta semana el magacín ha pasado a ocupar toda la franja de 12:00 a 15:00 horas tras la eliminación de 'El precio justo', que pasará a emitirse los sábados y domingos.

Así, con el salto de 'El tiempo justo' a la hora previa al informativo de las 15:00 horas, el magacín de Pardo quedará reducido a la mínima expresión de 12:30 a 13:30 horas más centrado en la crónica social y los realitys de Telecinco dejando la actualidad a Joaquín Prat.

Las flojas audiencias de la mañana de Telecinco

Estos cambios se producirán en un momento francamente delicado para Telecinco. Y es que este martes, toda la mañana de la cadena estuvo por debajo de las dos cifras salvo 'La mirada crítica', que marcó un 10,4% y 142.000 espectadores. Después, 'El programa de Ana Rosa' anotó mínimo de temporada con un 9,7% y 218.000 espectadores. Un dato que llevó a que por primera vez 'En boca de todos' con Nacho Abad le diera el sorpasso y le superara en Cuatro con un 9,5% y 236.000 espectadores en estricta franja de coincidencia frente al 8,9% y 220.000 seguidores que obtuvo el espacio de Telecinco.

Pero si hubo un formato que vivió un auténtico descalabro es 'Vamos a ver'. El espacio de Patricia Pardo descendió hasta un flojísimo 6,8% y 357.000 espectadores. Unas cifras que muestran lo débil que está la cadena de Mediaset en esta franja y el duro reto que tiene por delante de nuevo Joaquín Prat.