Atresmedia presenta el concurso '99 para ganar' con Miki Nadal e Irene Junquera: 100 concursantes, una regla clave y premio final

Antena 3 prepara la llegada de '99 para ganar', su nuevo gran concurso de prime time presentado por Miki Nadal e Irene Junquera. El formato, producido por Boxfish TV para Atresmedia, se ha presentado este miércoles en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde ha asistido El Televisero, y aterrizará próximamente en la cadena con una mecánica tan sencilla como adictiva: superar cada prueba sin acabar en última posición.

'99 para ganar' es la adaptación española de '99 to Beat', formato original de la cadena belga VRT y la productora De Chinezen que ya cuenta con versiones en más de una decena de países. En España, 100 concursantes de entre 18 y 66 años se enfrentarán a una sucesión de retos de habilidad, ingenio, precisión, memoria o estrategia, aunque no tendrán que ser los mejores para avanzar en la competición. Solo deberán evitar ser los peores.

100 concursantes en total y una única regla en '99 para ganar': no quedar el último

La presentación de '99 para ganar' en el FesTVal 2026

Los participantes competirán de forma individual, por parejas o en equipos en una sucesión de pruebas eliminatorias. Al terminar cada reto, el concursante, pareja o grupo que ocupe la última posición abandonará definitivamente el programa. El resto continuará en competición y afrontará el siguiente desafío en igualdad de condiciones, sin que haber quedado primero en la prueba anterior otorgue ninguna ventaja.

La dificultad estará precisamente en sobrevivir a una competición en la que cualquier error puede convertirse en la última oportunidad. Para llegar hasta el final no será necesario ganar los juegos, sino evitar una y otra vez el último puesto hasta convertirse en el único concursante que permanezca en pie.

Las pruebas pondrán a prueba habilidades muy diferentes, desde la velocidad, la memoria y la coordinación hasta la puntería, el equilibrio, la lógica, la observación o la intuición. Algunos retos partirán de situaciones aparentemente sencillas, pero los nervios y la presión de saber que cualquier error puede convertirte en el último harán que cada decisión sea determinante.

Aquí solo hay una norma: ¡no quedes el último! 🏃🏻



👉🏻 Los concursantes se enfrentan en divertidos retos individuales y grupales para llevarse un gran premio de 100.000€#99ParaGanar es una producción de @BoxfishTv para Atresmedia y se verá en el Prime Time de @antena3com 👏🏻 pic.twitter.com/2nCef5O2g8 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) September 9, 2026

De cocer un huevo a calcular el peso de un animal: los sorprendentes retos del nuevo concurso de Antena 3

La variedad será una de las grandes señas de identidad de '99 para ganar'. Entre los desafíos habrá pruebas tan aparentemente sencillas como cocer un huevo o calcular el peso exacto de un animal, pero también juegos que exigirán memoria, coordinación, puntería, equilibrio, lógica, observación o intuición.

La competición también obligará en algunos momentos a tomar decisiones rápidamente y recurrir a la estrategia, con retos que podrán cambiar por completo la situación de los participantes. La presión será otro de los elementos determinantes, especialmente cuando el último puesto implique quedar fuera de la competición.

Miki Nadal ha avanzado el componente de tensión que tendrán estos juegos: "Hay mucha emoción porque hay filias y fobias y juegos que parecen muy sencillos pero que te crean una ansiedad por saber quién gana que es muy extraña". El presentador también ha destacado que el formato será capaz de combinar esa tensión con situaciones de humor.

El inesperado componente de reality en '99 para ganar': "Ha habido matrimonios, embarazos nacidos de este programa"

Más allá de las pruebas, '99 para ganar' tendrá un componente de convivencia que adquirirá especial importancia durante el desarrollo del concurso. Los 100 participantes convivieron durante las cuatro semanas que duró la grabación, generando relaciones y vínculos que terminaron formando parte de la experiencia. "Hay un componente natural no buscado de reality que genera la convivencia y que va a tener mucha importancia en el desarrollo del concurso", ha explicado Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia.

Irene Junquera ha ido incluso más allá al explicar las consecuencias de esa convivencia: "El primer eliminado ya es un drama, porque lo que se crea ahí es fascinante". La presentadora ha desvelado además uno de los aspectos más sorprendentes que dejó la grabación: "Ha habido matrimonios, embarazos nacidos de este programa…".

Las eliminaciones tendrán así también una dimensión emocional. Miki Nadal ha avanzado que cada concursante que abandone será despedido con un homenaje, generando reacciones muy diferentes entre quienes continúan en la competición: "Siempre hay quien llora o se alegra porque se va".

Miki Nadal e Irene Junquera, al frente de una competición inédita para ambos

Irene Junquera y Miki Nadal, presentadores de '99 para ganar' | Atresmedia

El formato supone además una nueva pareja televisiva al frente de un gran formato de entretenimiento. Miki Nadal e Irene Junquera serán los encargados de conducir una competición en la que deberán combinar la tensión propia de las eliminaciones con el componente de humor y emoción que generan los propios participantes.

Nadal llega al proyecto después de una extensa trayectoria televisiva y ha reconocido la ilusión que le hizo recibir la propuesta: "Cuando me llamó Carmen para hacer esto, me quería venir aquí". El presentador también ha reivindicado entre risas sus muchos años de experiencia ante las cámaras: "Llevo casi más directos que Ana Rosa Quintana, son ya muchos años en televisión".

Por su parte, Irene Junquera considera que el formato tiene capacidad para llegar a públicos muy diferentes precisamente por su sencillez y su ritmo. "Incluso para la gente que no consume televisión habitualmente, esos jóvenes que son más de móvil o tablet, este programa va a tenerles pegados al sofá", ha defendido durante la presentación.

100.000 euros de gran premio final para el último concursante en pie

Después de las sucesivas eliminaciones, solo uno de los 100 participantes llegará hasta el final y podrá hacerse con el gran premio de 100.000 euros. El dinero se convierte así en la recompensa a una competición en la que cada prueba supone una nueva amenaza y en la que cualquier participante puede quedar fuera independientemente de su rendimiento anterior.

'99 para ganar' llegará próximamente al prime time de Antena 3 como una de las nuevas apuestas de entretenimiento de la cadena, con una combinación de competición, humor y convivencia que amplía la mecánica del formato original belga.