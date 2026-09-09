Ana Rosa Quintana anuncia a Santiago Abascal como incentivo para 'El programa de AR' tras caer al unidígito en audiencias

Ana Rosa Quintana responderá a la entrevista de Pedro Sánchez en 'Mañaneros 360', realizada por Jesús Cintora y Esther Palomera en directo, con la invitación al presidente de Vox, Santiago Abascal. El político ultraderechista se sentará en el plató de 'El programa de AR' un día después: este jueves, 10 de septiembre, a partir de las 09:00 horas.

Previsiblemente, replicará las declaraciones del dirigente socialista en una aparición en La 1 de TVE que ha causado cierto malestar dentro del ente público por lo anómalo que es que una entrevista política de estas características se haya realizado en un magacín con producción externalizada y no por el área de informativos que lidera Pepa Bueno.

De hecho, esta circunstancia fue denunciada horas antes por el Consejo de Informativos de TVE a través de un comunicado en el que se hablaba de un hecho "sin precedentes" que va en contra del Mandato Marco de la Corporación y en el que se apelaba expresamente a la dirección a reconsiderar sus planes.

Finalmente, esa entrevista se ha llevado a término sin problemas en 'Mañaneros 360' con Cintora y Palomera y su repercusión ha sido inmediata, puesto que todos los formatos de actualidad de la competencia se han hecho eco de algunos de los titulares de forma casi instantánea. Titulares que seguirán coleando este jueves y en los que, a buen seguro, pondrá el foco Ana Rosa Quintana durante su charla con Abascal, que no será el único entrevistado.

"Si la mañana de hoy ha sido frenética informativamente, la que nos espera mañana no va a ser menos. Se sentará en este plató el líder de Vox, Santiago Abascal. Además, vamos a entrevistar al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page", ha anunciado la comunicadora de Mediaset al término de la emisión de este miércoles. "Tenemos muchas preguntas que hacerles a todos", ha añadido.

Así, Ana Rosa reunirá este jueves a dos azotes de Pedro Sánchez dentro y fuera del PSOE. Ocurrirá después de que su programa y el resto de los espacios que produce para Telecinco vivieran un día horribilis en audiencias este martes 8 de septiembre. 'El programa de AR' cayó al unidígito con un 9,7% de cuota, siendo última opción del público. Peor suerte corrieron 'Vamos a ver' y 'El verano se mueve', que se hundieron estrepitosamente con un 6,8% y 5,5% de share respectivamente. Cifras inasumibles que acentúan la crisis del canal.