'Rueda la Letra' empeora sus audiencias con los inviables datos de 'El verano se mueve' y 'El Diario de Jorge' como teloneros

El segundo programa de 'Rueda la Letra' empeoró el débil estreno del lunes (9,1%) y registró un pobre 8% de cuota de pantalla, traduciéndose en 587.000 telespectadores de media. Se dejó 1,1 puntos y cerca de 40 mil seguidores y fue tercera opción de su franja (19:18-20:07) por detrás de La 1 de TVE (11,7%) y Antena 3 (10,6%).

Un disgusto por partida doble ya que a este tropiezo (por ahora) se suman las intenciones de Atresmedia e ITV Studios de demandar a Mediaset por considerar que 'Rueda la Letra' contiene muchas semejanzas con 'Pasapalabra'.

De esta forma, el concurso con 'El Rosco' no aprovechó satisfactoriamente el ligero y estratégico cambio de horario que se implementó respecto al debut; con un retraso del inicio de unos quince minutos para competir menos con 'La Promesa', el rival más fuerte, y encajar 'La Rueda' en un tramo más favorable.

Sin embargo, 'Rueda la Letra' no pudo evitar el descenso a unas cifras que ponen en alerta, aunque todavía sea prematuro sacar conclusiones con tan solo dos entregas en antena. El producto requiere rodaje -nunca mejor dicho- y posee la joya de la corona como prueba final para poder revertir la tendencia con paciencia.

En su 2º día en la tarde de @telecincoes #RuedaLaLetra llega al 8% de cuota, 587.000 y 1.214.000 espectadores únicos



➡️ Promedia un 48.4% de fidelidad



➡️ Roza el 10% entre el público femenino#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/tX9INXIL9K — Dos30' (@Dos30TV) September 9, 2026

El enfrentamiento directo con 'Pasapalabra' resulta kamikaze y supondría un alto riesgo que, de momento, han preferido eludir. Pero el hecho de emitir este formato una hora antes, cuando posiblemente el público objetivo al que va dirigido no está tan conectado a la televisión, puede ser también un hándicap a tener en cuenta a la hora de explicar este tropiezo.

'Rueda la Letra' no es 'Pasapalabra', pero tiene el alma del concurso que ahora emite Antena 3 y, ante todo, la prueba más célebre y vista de la TV. Recordemos que cuando Telecinco hizo experimentos y trató de testear 'Pasapalabra' en otras franjas -como la sobremesa- no funcionó. Ni siquiera en su mejor momento en audiencias salió bien la jugada.

El formato está asociado a una franja fija por aquello del hábito. Y ya sabemos que las costumbres televisivas son muy difíciles de cambiar. Si 'Pasapalabra' no cuajó entonces fuera del último tramo de la tarde, ¿qué hace pensar que 'Rueda la Letra' sí lo va a hacer?

En esta disyuntiva, Mediaset tendrá que plantearse si ir a la confrontación sin reservas y probar el horario natural en el que se ha emitido tradicionalmente el mítico abecedario circular en nuestro país.

De momento, el primer pasó de Telecinco ha sido extender 'Rueda la Letra' al fin de semana. Los sábados y domingos también habrá emisiones y, en este caso, a las 20:00 horas, aprovechando así la ausencia de 'Pasapalabra' en Antena 3. Una maniobra que busca captar nuevos públicos y dar a conocer el producto.

La aciaga tarde de Telecinco

Volviendo a los datos de audiencia, pese a ese bajo 8%, 'Rueda la Letra' se situó bastante por encima de la media de Telecinco en el día, que fue de un demoledor 6,7%; viéndose superada por Cuatro nuevamente (7,6%) y, por supuesto, por Antena 3 (13,6%) y La 1 (11,7%).

Y esto se explica fundamentalmente por una horribilis tarde que, sin duda, también repercutió negativamente en el rendimiento del espacio cultural. 'El verano se mueve' se hundió a un 5,5% de cuota de pantalla, cifra de cancelación inmediata, y 'El Diario de Jorge' corrió la misma suerte con un no mucho mejor 6,5%. En otras palabras, Telecinco empieza a pagar caro la eliminación de 'De Lunes a Viernes' y el mareo constante con su oferta vespertina. Ambos resultados son insostenibles.

Tan solo 'Allá Tú' dio algo más la talla con su 9,4% de share, siendo lo más competitivo y visto de la cadena una jornada más. Así, con estas inercias (y herencias) y con los posibles factores antes abordados, 'Rueda la Letra' empieza a rodar, valga la redundancia, en un terreno realmente hostil.

Por su parte, 'Pasapalabra', que se enfrentó a un gran revés con la marcha voluntaria de Javier Alonso por motivos personales, dominó su franja con un 16,1% y más de 1,3 millones de espectadores de media frente a ese 9,4% del concurso de 'las cajas' y el 12,3% de 'Aquí la Tierra'.