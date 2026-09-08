Borja Iglesias aclara el motivo de la cancelación de su visita a 'La Revuelta', que cierra a Carmen Lomana a última hora

Si bien 'La Revuelta' contaba con recibir a Borja Iglesias este martes en su renovada ubicación en el Teatro Albéniz, el futbolista ha terminado dando un inesperado giro a su visita por un motivo médico. Nada más arrancar la emisión, David Broncano ha explicado que, debido a un contratiempo, la estrella de Selección se conectaría finalmente a través de una videollamada ante la imposibilidad de viajar hasta Madrid.

"El campeón del mundo de fútbol que venía hoy al programa jugó ayer un partido de fútbol y se ha lesionado. Entonces, le ha dicho el entrenador que no podía venir", ha comenzado explicando el humorista decepcionando al público presente en el teatro, que esperaba ver aparecer a la estrella de La Roja sobre el escenario. "Pero es que le pasan mogollón de cosas, la otra vez que vino también tenía el covid", ha recordado Grison.

Borja Iglesias aclara el motivo médico que le ha impedido acudir a 'La Revuelta' este martes: "He tenido que volverme"

Ha sido entonces cuando David Broncano ha anunciado la solución que 'La Revuelta' ha encontrado para este contratiempo. "Al menos ha tenido el detalle, en un día de pruebas médicas que es complicado para él, de conectarse desde su casa", ha explicado el presentador antes de conectar por videollamada con Borja Iglesias, adelantando también que este martes cuentan con una invitada de última hora para cubrir la ausencia del futbolista en plató.

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Y de las personas que más se merecían levantar esa copa. Imposible no alegrarse por él ❤️ #LaRevuelta @BorjaIglesias9 pic.twitter.com/YgNP0zfQAD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 8, 2026

"Tengo que aclarar ya de primeras. Lo primero pedir perdón porque he tenido que volverme, pero no estoy lesionado. Vengo de una lesión y me han hecho volver para seguir tratándome", ha comenzado explicando el futbolista, aclarando su estado de salud y el verdadero motivo por el que ha tenido que cancelar sus planes de acudir a 'La Revuelta' en su segundo programa de la temporada.

"Te habían dado el alta médica pero han querido ser prudentes", ha puntualizado David Broncano. "Llevo unas semanas de bastante carga de trabajo y ayer acabé bastante cansado, que solo jugué 20 minutos...", ha lamentado el campeón del mundo, que ha conectado con el programa de La 1 desde su casa en Santiago de Compostela.

Carmen Lomana, el recambio de David Broncano

Y tras la breve videollamada con Borja Iglesias, David Broncano ha dado la bienvenida a Carmen Lomana al escenario, que ha aceptado la invitación de última hora de 'La Revuelta' para sacar al humorista del apuro. "Ha sido muy rápido, pero yo soy muy rápida", ha asegurado la socialité mientras el presentador reiteraba su agradecimiento por haberse prestado con tan poca antelación. "Estaba comiendo con una amiga, le he dicho tenemos que comer rápido porque me tengo que ir", ha explicado entre risas.