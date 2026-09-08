El calendario de regresos en La 2 de RTVE: Las fechas de estreno de 'Cifras y Letras', 'Saber y Ganar' y 'Sukha' en su parrilla

Después de que La 1 de RTVE ya haya iniciado su nueva temporada, ahora le toca a La 2 tras haber cerrado el mes de agosto con su mejor resultado en 18 años en este mes. Así, poco a poco los programas diarios de la segunda cadena regresarán a la programación con nuevas entregas. El primero será 'Cifras y letras' este miércoles, 9 de septiembre y la próxima semana le tocará el turno a 'Saber y Ganar' y 'Sukha'.

Para empezar, y como ya publicamos, 'Cifras y letras' regresa este miércoles al access prime time de La 2 con una nueva temporada tras haber estado ofreciendo reposiciones durante todo el verano desde que arrancó el Mundial de Fútbol para evitar luchar contra algunos de los partidos que ofrecía La 1 en dicha franja.

El concurso presentado por Aitor Albizua vuelve además con una emisión especial a RTVE, pues tras ofrecer una reposición a las 21:25 horas emitirá doble entrega de estreno entre las 21:55 y las 23:05 horas justo antes de que La 2 estrene también en simulcast los primeros minutos de 'El túnel: avanza y gana', el nuevo concurso que lanzará La 1 en su prime time con Jesús Vázquez como presentador.

A partir de entonces, La 2 seguirá ofreciendo una entrega repetida de 'Cifras y letras' y una de estreno de lunes a viernes a partir de las 21:30 horas mientras que seguirá emitiendo también una reposición los sábados a las 21:05 horas justo antes de 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora.

Sabemos que no podíais esperar más.

El próximo miércoles volvemos con nuevos programas y como veis, la relación entre David, Aitor y Elena sigue intacta. @aitoralbizua @davidcpvm #CifrasYLetras pic.twitter.com/rtAcuLwTxN — Cifras y Letras (@CifrasLetrasTVE) September 4, 2026

El otro gran concurso de La 2, 'Saber y ganar' también tiene fijada ya la fecha para su regreso con nuevas entregas. Así, el concurso que presentan Jordi Hurtado de lunes a viernes y Rodrigo Vázquez los sábados y domingos, volverá el lunes 14 de septiembre a partir de las 15:30 horas después de seguir la misma estrategia que 'Cifras y letras' y haber emitido reposiciones durante el mes de agosto y las primeras semanas de septiembre.

Con ello, 'Saber y ganar' retomará la competición donde lo dejó con Raquel Díaz, Martín Escolar y Juan Gómez como concursantes. Mientras que los fines de semana, el formato también regresará con la lucha de sus equipos "Los comodones" con Susana García, Nacho Mangut y Orestes Barbero y "Los triatletas SA" con Jairo, Maite y Biel.

💫 Ya queda menos para que los focos del plató Sergi Schaaff se vuelvan a encender con los nuevos programas de Saber y Ganar. ¡Y serán muy especiales! 😎



📅 Lunes 14 de septiembre en @la2_tve y @rtveplay los nuevos capítulos de #SaberyGanar. ¡Os esperamos! pic.twitter.com/iFaoKdZO0O — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) September 4, 2026

Ese mismo día, el 14 de septiembre es la fecha elegida por RTVE para el estreno de la segunda temporada de 'Sukha'. El programa de actualidad cultural y de divulgación presentado por Pablo González-Batista y Susana Castañón retornará también a las tardes de La 2 tras su descanso veraniego a partir de las 19:40 horas justo después de 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y Esther Palomera.

Más adelante también regresará a La 2 'Trivial Pursuit' con su segunda temporada con Egoitz Txurruka 'Txurru', después de su gran éxito al formar tándem con 'Cifras y letras' a última hora de la tarde y justo antes de arrancar el access prime time.