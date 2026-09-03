RTVE recula con 'Cifras y Letras': Aplaza su estreno y cambia de horario con un regreso excepcional ante su bote histórico en La 2

Aunque en un principio RTVE había anunciado que 'Cifras y letras' regresaría con nuevos programas el próximo lunes 7 de septiembre al igual que el resto de programas de access prime time; finalmente la cadena pública ha dado marcha atrás a esta estrategia y ha decidido retrasar unos días el lanzamiento de las nuevas entregas del concurso que presenta Aitor Albizua.

De este modo, finalmente La 2 ha fijado el estreno de la nueva temporada de 'Cifras y letras' para el miércoles 9 de septiembre después de que durante todo el verano haya mantenido la emisión del formato con doble reposición de 21:30 a 22:35 horas siguiendo así la misma estrategia que ha llevado con 'Saber y ganar' y con 'Trivial Pursuit'.

Para este inicio de temporada, La 2 ha apostado por un plan excepcional con doble entrega de estreno el miércoles a partir de las 21:30 horas. Desde ese día, la cadena pública seguirá ofreciendo un programa inédito a partir de las 22:00 horas de lunes a viernes. Previamente, cada día el canal seguirá ofreciendo una entrega repetida a las 21:30 horas como ya ha sido habitual desde hace meses para que los fans puedan seguir participando desde casa.

"Arrancamos con un objetivo claro: seguir sumando 'cifras' de espectadores y tratando de multiplicar nuestra presencia también en todos los soportes. 'Cifras y Letras' es un formato que sigue creciendo en participación y en fidelidad, prueba de ello es la magnífica respuesta de la audiencia durante los meses de verano, una época de menor consumo televisivo, que no ha faltado a la cita disfrutando de segundos pases. Nuestros seguidores no han faltado a la cita veraniega diaria del programa, disfrutando de sus re-emisiones", señala Isabel Raventós, CEO de Atomis Media y productora ejecutiva del programa.

En su regreso, 'Cifras y letras' seguirá aumentando su bote después de haber llegado a 251.500 euros. Una cantidad que está rozando la cifra histórica de los 252.500 euros que se embolsó el mallorquín José Antonio Montalbán hace casi un año. De modo, que salvo sorpresa, el concurso pondrá en juego el bote más alto de la historia del programa y de La 2.

'Cifras y letras' cierra la mejor temporada de su historia

El formato, avalado por la Real Academia Española por su rigor y calidad de contenido, cerró en junio la mejor temporada de su historia acumulando una media del 5,8% de share y 711.000 espectadores, mejorando en siete décimas los resultados de la temporada anterior y multiplicando sus datos en plataformas digitales. Además, se convirtió en el programa con mayor fidelidad (60%) en la competitiva franja de access prime time.

Durante el mes de agosto, 'Cifras y Letras' ha continuado siendo, de lunes a viernes, el programa más visto de La 2, con 518.000 espectadores y un 5,8% de cuota. En su última temporada, además, logró su segundo premio ALMA consecutivo al Mejor Guion de Concurso, sumando este reconocimiento a otros como el FesTVal 2024 y el Iria de la Crítica 2024 otorgado por periodistas especializados en televisión.