Netflix causa sensación con el tráiler de su nueva serie española: Protagonizada por Jose Coronado y basada en un exitoso libro de Pérez-Reverte

'El problema final', la adaptación de la exitosa novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, ya tiene todo listo para su llegada a Netflix el próximo 25 de septiembre. La plataforma de streaming ha lanzado este jueves 3 de septiembre su tráiler final y nuevas imágenes de la miniserie que supone una nueva colaboración de Jose Coronado con la compañía tras 'Legado' y 'Los creyentes'.

Jose Coronado ('Legado', 'La chica de nieve'), María Valverde ('Fuimos canciones', 'Todo lo que no vemos'), Martiño Rivas ('Ella, maldita alma', 'Las chicas del cable') y Maribel Verdú ('El laberinto del fauno', 'Élite') encabezan el reparto de esta ficción producida por Mod Producciones ('Mientras dure la guerra', 'El cautivo').

El reparto de 'El problema final' lo completan otros actores de la talla de Gonzalo de Castro ('Políticamente correctos'), Cristina Kovani ('El silencio', 'La caza: Guadiana'), José Condessa ('Cacao', 'Rabo de Peixe') y Pepón Nieto ('Smiley', 'Lo nunca visto'), entre otros.

'El problema final' es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte. Es una thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados que ahora verá la luz en formato miniserie con cuatro episodios.

Sinopsis de 'El problema final'

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato.



Basil (Jose Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. Ante la mirada del resto de huéspedes como Adela Figueroa (María Valverde), una misteriosa joven que viajaba acompañada de su amiga, y de la mano de Foxá (Martiño Rivas), un joven escritor de thrillers, recorrerán los rincones del lujoso hotel buscando respuestas y poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Maribel Verdú), gerente del enclave.

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertirán en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela más complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.