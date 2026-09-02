Medida inesperada en Mediaset: Da continuidad a 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat, que pasará a la mañana un año después

Mediaset sigue sorprendiendo a todos con sus movimientos de cara a esta nueva temporada televisiva. El grupo de comunicación ha movido ficha y ha revelado sus planes para el day time a partir de la próxima semana, poniendo fin a todas las incógnitas sobre sus tardes. Pero además ha anunciado qué pasará finalmente con Joaquín Prat tras quedarse fuera de las tardes de la cadena.

Así, Telecinco ha anunciado que 'El tiempo justo' regresará próximamente a su parrilla tras ceder su hueco a finales de junio a 'El verano se mueve'. Lo hará eso sí con un radical cambio de horario y de ubicación, pues el formato que conduce Joaquín Prat dará el salto a las mañanas mientras el espacio que presenta Ion Aramendi seguirá en la sobremesa, abriendo la nueva programación de tarde de la cadena junto a 'El diario de Jorge', el nuevo concurso 'Rueda la letra' y '¡Allá tú!'.

De esta forma, Mediaset opta por cancelar 'De lunes a viernes' dos meses después y renovar finalmente 'El tiempo justo', después de haber concluido su primera temporada en las tardes de la cadena con una media del 8,7% y 627.000 espectadores. Mientras que 'El verano se mueve' se mantendrá en las sobremesas de 15:55 a 17:55 horas tras haber registrado una media del 6,9% y 543.000 espectadores.

'El tiempo justo' volverá a Telecinco en las próximas semanas coincidiendo con la reincorporación de Joaquín Prat al trabajo, tras haber disfrutado desde el pasado 5 de junio de su baja por paternidad. Y con ello, la cadena tendrá que reconfigurar toda su programación matinal, que desde el próximo lunes también cambiará con la supresión de 'El precio justo'.

Y es que a la espera de ver en qué horario se instalará finalmente 'El tiempo justo', a partir del próximo lunes se prolongará la emisión de 'Vamos a ver' con Patricia Pardo, que quedará comprendida entre las 12:00 y las 15:00 horas, mientras que el concurso que presentan Carlos Sobera y Tania Medina seguirá ofreciendo sus nuevas entregas los sábados y domingos de 13:30 a 15:00 horas.

Con esta decisión, Mediaset entregará toda su parrilla matinal a Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, que ganará todavía más peso en la nueva temporada, pues también seguirá contando con dos horas en la sobremesa más las cinco horas de la tarde de los sábados y domingos con 'Fiesta'.

Así queda la programación matinal de Telecinco a partir del lunes 7 de septiembre: