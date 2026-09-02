El equipo de 'Sueños de Libertad' sigue disfrutando de las vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos cruciales con la grave enfermedad de Pablo, la crisis de Marta y Fina por la irrupción de Bianca, entre otros tramas principales.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo despierta de la operación, que parece haber salido sin ningún tipo de complicación para él. Pero todavía no se sabe si el tumor era maligno o benigno y antes de saber nada, Salazar no duda en preguntarle a su hijo cuánto tiempo de vida le quedaría si fuera maligno, y el médico le revela que entre 1 y 5 años de vida. Después, Miguel le hace una petición a Claudia: que le acompañe a ver a su padre al hospital.

Tasio comparte con Paula que ya no van a poder alquilar ningún piso para poder vivir juntos porque Damián le ha pedido que vuelva a vivir a su casa. Un cambio que rompe a la joven, que se marcha enfadada con él. Después Tasio habla con Marta para contar con su aprobación antes de regresar a la casa familiar.

Gabriel confronta a Begoña, le muestra las fotografías junto a Andrés y no duda en amenazarla con enseñar las instantáneas a toda la familia. Ella le reconoce que sigue enamorada de Andrés y ante los llantos de Juanito, Julia les interrumpe. Pero Beatriz sigue adelante con su maquiavélico plan para conseguir que Gabriel se aleje definitivamente de Begoña y se eche a sus brazos.

Bianca vuelve a mover ficha con Fina tras escucharla hablar de cómo está tan ilusionada al trabajar junto a Marta en la nueva campaña publicitaria, y no duda en hacerle ver como Marta le está poniendo en peligro. Tras ello, la pintora hace una misteriosa llamada pues tiene un as en la manga en su venganza contra la De la Reina.

Roque sigue con muchas dudas sobre que hacer con su vida pues no parece tener muy claro que quiera seguir con el legado de Federico ahora que ha descubierto toda la verdad. Y tras hablar con Eduardo, opta por hablar con Damián, que no duda en aconsejarle y trata de convencerle de que luche y siga al frente de la empresa que fundó su tío.

Gabriel opta por no enseñarle por ahora a Andrés las fotografías con Begoña. Y después, Beatriz le hace una inesperada propuesta a Gabriel: que solicite la nulidad matrimonial utilizando dichas instantáneas. Por último, Tasio se instala de nuevo en la casa de los De La Reina y propone a su padre llevar a cabo un plan para favorecer los productos De La Reina frente a los franceses a espaldas de Gabriel.

Pablo y Nieves en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel seguía mostrándose impasible ante la infelicidad de Begoña y no dudaba en enfrentarse a ella para que deje atrás su actitud y se encargue de cuidar de sus hijos. Tras ello, Begoña le confesaba a Beatriz que ha llegado el momento de alejarse de Andrés para evitar más problemas. Después, Begoña coincidía con Andrés en la colonia y Valentina veía un gesto cómplice entre ellos.

Tasio les enseñaba a Digna y Damián que los anuncios de los perfumes de Brossard ya han empezado a salir en prensa. Paralelamente, Marta optaba por devolverle el golpe a Gabriel y ponía en marcha una campaña publicitaria a sus espaldas. Y la De la Reina le pedía a Fina que le ayude con su plan. Las dos dejaban al margen sus diferencias parar trabajar juntas en esta maniobra para salvar los perfumes De La Reina y terminaban besándose.

Después, Digna trataba de convencer a Damián para que acepte que Tasio vuelva a vivir en la casa familiar, pero él seguía preparando su nuevo nidito de amor para poder disfrutar de sus momentos de intimidad con Paula. Por otra parte, Damián le dejaba claro a Eduardo que tenía en mente despedirle pero que Roque acudió a verle y le reveló toda la verdad sobre su historia familiar y cómo le hizo replantearse su decisión de despedirle.

Nieves compartía con Pablo todas las novedades de su testamento y le confiesa que no ha conseguido localizar a su hermana Soraya. Salazar se despedía de su familia antes de que le lleven al quirófano. Mientras esperaban noticias de la operación, Mabel compartía con su madre que ha roto su relación con Salva y ella le pedía no contarle nada por ahora a Pablo durante su recuperación.

Gabriel acudía a la tienda para comprobar que los perfumes Brossard vuelven a estar en su sitio y ponía a prueba a Claudia. Y Beatriz daba el paso y le entregaba las fotografías de Begoña con Andrés en el parque y le revelaba todos los detalles de la cita para abrirle los ojos.

Paula animaba a Tasio para que no se deje pisar por Gabriel mientras él compartía con ella su intención de alquilar un piso para poder pasar tiempo juntos. Sin embargo, todo se iba al traste cuando Damián le hacía una propuesta inesperada a Tasio al pedirle que vuelva a vivir a su casa y le dejaba claro que no va a aceptar un no por respuesta.