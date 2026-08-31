'Sueños de Libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos cruciales con la grave enfermedad de Pablo, la crisis de Marta y Fina por la irrupción de Bianca, entre otros tramas principales.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo y Miguel tienen una importante conversación antes de la operación y el médico trata de animar a su padre para que no sea tan negativo. Antes de irse al quirófano, Salazar se despide de sus hijos y de Nieves y les dedica unas emotivas palabras. Mientras, Mabel toma una decisión sobre su relación con Salva y decide romper definitivamente con él.

Paula le muestra a Tasio su malestar por haberle contado lo de su romance a Salva pues teme que Claudia pueda enterarse y la relación que están empezando a recomponer vuelva a saltar por los aires. Mientras, Marta les dice a las chicas que se dobleguen ante Gabriel tras su amenaza de despedir a Claudia y vuelvan a poner los perfumes Brossard a la vista de todos para evitar más problemas. Después, Tasio le da un regalo a Paula para disculparse con ella.

Tras ello, Marta pone al corriente a Andrés de las maniobras de Gabriel con las dependientas y se abre en canal sobre sus problemas con Fina. Y es que además está empezando a valorar que Bianca no es la causa de su crisis sino la excusa. Mientras, Fina se desahoga con Digna y le confiesa sus dudas sobre si no se equivocó en su decisión de volver a España y quizás su relación forma parte del pasado y solo viven de la ilusión.

Manuela cita a Roque para contarle que Eduardo trató de convencer a Damián para que le diera una nueva oportunidad y terminó poniendo en riesgo su puesto de trabajo por defenderle. Tras ello, Roque acude a ver a Damián para pedirle disculpas por su comportamiento con él en la última reunión y da el paso de revelarle que Eduardo es en realidad su padre.

Poco a poco, Valentina y Julia empiezan a entablar una relación con la ayuda de la dependienta con el regalo para su profesora. Y Andrés escucha su conversación y poco después comparte con su pareja que siempre ha deseado ser padre. Finalmente, Begoña no duda en decirle a Gabriel que se merece ser feliz como lo era con Andrés y deja claro que se siente muerta en vida y que ni siquiera sus hijos son suficientes para seguir luchando.

Miguel y Claudia en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras su conversación con Damián y pensárselo mucho, Pablo tomaba una decisión sobre su operación y accedía pasar por el quirófano. Pero quiere dejar todo cerrado por lo que pueda ocurrir y le pedía a Nieves que hable con el notario para ver que todo su testamento está en orden. Y además le confesaba que quiere ponerse en contacto con su hermana Soraya y poder arreglar las cosas con ella.

Paula no sabía cómo actuar después de lo mal que le ha tratado Claudia por el asunto del robo y Valentina le hacía ver que no tiene que dejarse llevar por la rabia y trataba de mediar entre ambas compañeras. Después, Paula intentaba ayudar a Claudia a salir de un apuro con una de sus clientas al ver cómo los perfumes Brossard están escondidos.

Eduardo se sentía culpable de que Roque acudiera a su reunión con Damián borracho y además le preocupaba que Roque eche a perder el trabajo de su padre tras sentir que Federico era un traidor y por ello, trataba de hablar con Damián para conseguir que le de una nueva oportunidad al joven pero él lo rechazaba. Por su parte, Don Agustín ofrecía su ayuda a Nieves tras descubrir que Pablo ha pedido confesarse con el capellán del hospital.

Gabriel acudía a la tienda y abroncaba a las dependientas tras descubrir que los perfumes franceses se han escondido por órdenes de Marta pero Claudia daba la cara por su jefa. Tras ello, Gabriel se encaraba con Marta y amenazaba con despedir a Claudia si no revocaba el boicot a los productos Brossard. Por su parte, Bianca sembraba una peligrosa duda en Fina sobre su relación con Marta cuando ella le confesaba que Marta está convencida de que ella quiere recuperarla como pareja.

Begoña mostraba las dudas de acudir a su cita con Andrés y Beatriz insistía en convencerla y le ayudaba a elegir el vestido con el que ir. Finalmente, Begoña llevaba a Juanito a ver a su tío y ambos compartían un nuevo momento de complicidad mientras Beatriz les espiaba y les fotografiaba juntos para seguir a cabo con su plan. Y Miguel compartía con Claudia sus miedos con respecto a la operación de su padre y las posibilidades de que el tumor sea maligno.