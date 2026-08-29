'Sueños de Libertad', avance capítulo 637 del lunes 31 de agosto: Una amenaza de despido y Andrés y Begoña, pillados

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos cruciales con la grave enfermedad de Pablo, la crisis de Marta y Fina por la irrupción de Bianca y los problemas de la fábrica.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras su conversación con Damián y pensárselo mucho, Pablo toma una decisión sobre su operación y accede pasar por el quirófano. Pero quiere dejar todo cerrado por lo que pueda ocurrir y le pide a Nieves que hable con el notario para ver que todo su testamento está en orden. Y además le confiesa que quiere ponerse en contacto con su hermana Soraya y poder arreglar las cosas con ella.

Paula no sabe cómo actuar después de lo mal que le ha tratado Claudia por el asunto del robo y Valentina le hace ver que no tiene que dejarse llevar por la rabia y trata de mediar entre ambas compañeras. Después, Paula intenta ayudar a Claudia a salir de un apuro con una de sus clientas al ver cómo los perfumes Brossard están escondidos.

Eduardo se siente culpable de que Roque acudiera a su reunión con Damián borracho y además le preocupa que Roque eche a perder el trabajo de su padre tras sentir que Federico era un traidor y por ello, trata de hablar con Damián para conseguir que le de una nueva oportunidad al joven pero él lo rechaza. Por su parte, Don Agustín ofrece su ayuda a Nieves tras descubrir que Pablo ha pedido confesarse con el capellán del hospital.

Gabriel acude a la tienda y abronca a las dependientas tras descubrir que los perfumes franceses se han escondido por órdenes de Marta pero Claudia da la cara por su jefa. Tras ello, Gabriel se encara con Marta y amenaza con despedir a Claudia si no revoca el boicot a los productos Brossard. Por su parte, Bianca siembra una peligrosa duda en Fina sobre su relación con Marta cuando ella le confiesa que Marta está convencida de que ella quiere recuperarla como pareja.

Begoña muestra las dudas de acudir a su cita con Andrés y Beatriz insiste en convencerla y le ayuda a elegir el vestido con el que ir. Finalmente, Begoña lleva a Juanito a ver a su tío y ambos comparten un nuevo momento de complicidad mientras Beatriz les espía y les fotografía juntos para seguir a cabo con su plan. Y Miguel comparte con Claudia sus miedos con respecto a la operación de su padre y las posibilidades de que el tumor sea maligno.

Gabriel se enfrenta a las dependientas en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Miguel trataba de reanimar a Pablo después de que pierda el conocimiento por la inflamación de la glotis ante la reacción alérgica a la morfina. Finalmente, el médico conseguía restablecer a Salazar y le salvaba la vida ante la gran preocupación de toda su familia mientras Miguel le comunicaba los riesgos de la operación y Nieves pedía tener calma.

Beatriz acudía a la tienda para comprar un perfume y descubría que las dependientas han escondido los productos Brossard y después no dudaba en poner a Gabriel al corriente de su descubrimiento. Tras ello, la mujer iba a la colonia para hablar con Andrés sobre Begoña y trataba de manipular al De La Reina para que vuelva a acercarse a ella.

Digna se daba cuenta de los problemas de Marta y no dudaba en tratar de hacer ver a su sobrina que Bianca es una buena mujer y no tiene nada que ocultar defendiendo así a la pintora y animaba a que haga que Fina vuelva a ver a la mujer de la que se enamoró. Pero su sobrina seguía insistiendo en que Bianca ha llegado a Toledo para quitarle a Fina.

En la cantina, Mabel seguía sin apoyarse en Salva y volvían a tener una discusión después de que él le reprochara que no le avisara del ingreso de su padre y le tuviera al margen de los problemas de su familia.

Mientras, en la tienda, Paula confesaba cómo cuándo vivió en la calle se colaba en casa de los De La Reina para robar comida y volvía a defenderse de las acusaciones sobre los robos. Poco después, Valentina cazaba a la culpable de dichas sustracciones poniendo fin al misterio. Y tras ello, Claudia le pedía disculpas a Paula por haberle acusado de ser ella la ladrona.

Finalmente, Eduardo decidía dar explicaciones a Roque ante todas sus dudas sobre su relación con Federico y sus problemas en el pasado. El chófer le reconocía que le duele que su hermano se muriera sin poder reconciliarse pero su hijo le hacía ver que quién creía que era su padre no merecía su perdón.

Por último, Damián trataba de hacer ver a Pablo que tiene que hacer caso a los médicos y operarse por el bien de toda su familia ante sus temores de morir en el quirófano. Y Marta trataba de arreglar las cosas con Fina pero ambas volvían a tener un desencuentro por Bianca.