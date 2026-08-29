Telecinco anuncia a dos aclamados ganadores de 'Pasapalabra' para arrancar 'El Rosco' en 'Rueda la Letra' y sorprende con su plató

Ahora sí que sí: 'Rueda la letra' ya ha empezado a rodar (nunca mejor dicho) en Telecinco. La cadena de Mediaset ha empezado las grabaciones del nuevo concurso que presentará Carlos Sobera y que incluirá 'El Rosco' como prueba estelar. Además, la cadena ha lanzado una nueva promo en la que se ve su amplio y espectacular plató y a sus dos primeros concursantes, que son dos grandes estrellas de 'Pasapalabra'.

Así, Telecinco ha rescatado a dos históricos rostros del concurso en su etapa en la cadena de Fuencarral para el comienzo de 'Rueda la letra', como hiciera en su día al fichar a Rafa Castaño para 'Agárrate al sillón'. En este caso, Mediaset ha reclutado a Fran González y Lilit Manukyan como primeros participantes que se enfrentarán al nuevo 'Rosco' y a todas las pruebas previas.

Entretanto, en la promo también se aprecia a los primeros famosos que acompañarán a los concursantes de 'Rueda la letra' en sus equipos al más puro estilo 'Pasapalabra' y como también ocurría en '25 palabras'. En este caso, vemos a los actores Miguel Ángel Muñoz e Iván Sánchez, a la chef Samantha Vallejo-Nágera y a la actriz y modelo Laura Sánchez.

Tanto Fran González como Lilit Manukyan regresan a Telecinco tras su paso por 'Pasapalabra', y lucharán por llevarse un bote inicial de 200.000 euros, que irá en aumento en cada entrega como ya sucedía en el concurso que actualmente presenta Roberto Leal en Antena 3 con 'AlaZ' como nueva prueba estrella tras la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a su cese.

Por último, con esta promo lanzada por Telecinco se confirma cuál será finalmente el nombre con el que se conozca a partir de ahora a 'El Rosco' ante la imposibilidad de utilizar ese título, pues cabe recordar que la marca está registrada por ITV Studios, la productora de 'Pasapalabra'. Así, según se aprecia en el anuncio, definitivamente la prueba estrella del formato se denominará ahora como 'La Rueda'.

🔠 Fran González y Lilit Manukyan, primeros concursantes de #RuedaLaLetra que se enfrentarán a un bote inicial de 200.000€



Los primeros invitados: Miguel Ángel Muñoz, Samantha Vallejo-Nágera, Iván Sánchez y Laura Sánchez



Muy pronto, estreno en @telecincoes con Carlos Sobera pic.twitter.com/QI07L6q2UI — Mediaset España (@mediasetcom) August 28, 2026

Fran González y Lilit Manukyan, de 'Pasapalabra' a 'Rueda la Letra'

Fran González retorna a Telecinco después de haber sido el ganador del bote de 'Pasapalabra' en enero de 2019 al completar las 25 palabras de El Rosco y llevarse 1.542.000 euros, uno de los botes más altos de la historia del concurso por detrás solo de los de Rosa Rodríguez, Rafa Castaño, David Leo y Pablo Díaz. Fue el último concursante en llevárselo en la etapa del programa en Telecinco, con Christian Gálvez al frente, tras 169 programas.

Por su parte, Lilit Manukyan es un rostro muy laureado entre los fans de los concursos. La armenia es la única concursante no nacida en España que se ha llevado un bote de 'Pasapalabra'. En concreto, lo alcanzó en el año 2014 y ganó 318.000 euros de premio. Pese a no ser muy elevado, su nombre es uno de los más reconocidos del concurso.

Además de 'Pasapalabra', Lilit también participó en 'Atrapa un millón' en Antena 3 y en 'Saber y ganar' en TVE. En los últimos años también ha formado parte del plantel de cazadores de 'El cazador' en TVE como la espía junto a Paz Herrera, Ruth de Andrés, Erundino Alonso así como David Leo y Orestes Barbero.