David Trigo cumple 100 programas en 'Pasapalabra' y hace balance del cambio de 'El Rosco' por 'AlaZ': "Es más díficil"

David Trigo se encuentra de celebración tras haber superado la barrera de los 100 programas en 'Pasapalabra'. Recoge así el testigo de su compañero y rival Javier, con quién continúa disputándose el bote cada día en 'AlaZ', y precisamente el joven no ha dudado en sincerarse sobre las dificultades de esta nueva prueba final a la que se vieron obligados a transicionar tras el embargo judicial de 'El rosco' en Antena 3.

"Es muy emocionante, quiero seguir intentando hacerlo genial, es un testigo a la altura, 100 programas no se consiguen todos los días. Es muy difícil llegar y estoy muy orgulloso", ha reconocido el joven sobre su nueva marca en el concurso, definiendo sus meses de competición con una sola palabra: "Apasionante".

David Trigo se sincera sobre lo que jamás haría en 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra'

De igual forma, el concursante de 'Pasapalabra' ha explicado que su día más feliz en el programa conducido por Roberto Leal fue el día que entró, pues asegura "cumplió un sueño". "El más duro fue cuando tuve un fallo en la silla azul, porque estás a las puertas de la salida casi, con un pie fuera", ha desvelado también Trigo, sincerándose a la vez sobre cómo va llevando la tarea de desenvolverse ante las cámaras.

"Te vas soltando, vas quitándote el pudor, pero sigo estando un poco cohibido", ha asegurado el joven, repasando también el fallo que "más le ha afectado" dentro de la nueva prueba, 'AlaZ'. "Hay uno bastante reciente, que no saqué la palabra y era una relacionada con el trigo, que es mi apellido...", ha explicado el concursante, lamentando también no haber podido anotar todavía ningún 24 en el reto final.

"La verdad es que sí que supone una espinita, tengo eso ahí clavado de no haber podido sacarlo, pero bueno he tenido dos opciones algo más factibles. Pero no hubo suerte, seguiremos intentando", ha asegurado el rostro de 'Pasapalabra', confesando también cuál es el aspecto más difícil de la nueva prueba y por qué pocos se atreverían a hacer el juego en orden invertido, de la Z a la A.

"Alguna vez puedo hacerlo pero en general estoy más cómodo de la A a la Z porque tenemos memorizado, creo que casi todos, el orden alfabético, entonces de cara a la segunda vuelta es más fácil pensar dónde te has dejado alguna, vas por orden. Hacerlo al revés es un pelín más difícil", ha asegurado el nuevo concursante centenario del espacio de Antena 3, explicando que no entra en sus planes por el momento.

A su vez, se ha pronunciado sobre su compañero y el vínculo que les une tras compartir tantas tardes en 'Pasapalabra'. "Tengo una relación magnífica, Javier es un tipazo, para mí es un auténtico amigo y el mejor compañero de viaje que podría tener, he aprendido mucho estando con él a su lado. Como concursante es el número 1, y como persona mejor", ha asegurado David Trigo.