Pablo Motos se "niega" a volver a presentar 'El Hormiguero' en Antena 3 tras el incidente que ha sufrido: "La he liado"

Pablo Motos ha hecho saltar todas las alarmas a menos de una semana del inicio de la nueva temporada televisiva con un vídeo en sus redes que pone en duda su presencia en el programa. El presentador ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo en tono humorístico en el que se arrepiente de un drástico cambio físico, incluso "negándose" a presentar 'El Hormiguero' a pocos días del inicio de su vigésimo primera temporada.

En un clip compartido por el valenciano este miércoles, los guionistas Juan Ibáñez y Damián Mollá, que a menudo aparecen en el programa bajo las marionetas de Trancas y Barrancas, junto a Jorge Marrón, presiden una "reunión de emergencia" en lo que parece un jardín para actualizar a los espectadores la situación a escasos días del regreso del programa líder.

Pablo Motos pone en duda su regreso a 'El Hormiguero' en su último vídeo de Instagram: "Algo ha pasado"

"Pablo Motos la ha liado parda y se niega a presentar 'El Hormiguero'...", comienza relatando uno de los guionistas del programa. "Algo ha pasado", aclara con el presentador dando la espalda a la cámara en todo momento, alimentando al misterio hasta el final del vídeo por saber qué suceso tan decisivo podría dinamitar su habitual retorno a Antena 3.

"Se ha afeitado el bigote sin querer", explicaba entonces la otra voz de las hormigas, con Marrón animando al valenciano de fondo. "Enséñaselo a la gente, está muy raro, porque se ha afeitado el bigote pero la barba se la ha dejado", han insistido mientras este se negaba a aparecer en cámara con su "nuevo look".

Así, sus compañeros de 'El Hormiguero' le han animado a mostrar cuanto antes lo que ha ocurrido a la audiencia para que no se sorprendan el día de estreno. "Cuanto antes lo vea la gente antes se acostumbran", ha asegurado el científico del programa. "Al final va a ser mejor", ha terminado aseverando uno de los guionistas antes de mostrar el nuevo rostro de Pablo Motos.

"La he liado", ha titulado el presentador de Antena 3 para compartir este vídeo de humor con sus seguidores, que de ninguna manera anuncia un contratiempo real o un motivo por el que cancele o retrase su regreso al access prime time de la cadena con 'El Hormiguero', que probablemente tendrá lugar el próximo lunes 7 de septiembre, aunque su fecha de estreno sigue pendiente de confirmación oficial.