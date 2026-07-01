El refugio de Pablo Motos este verano tras su parón en 'El Hormiguero': Una mansión con vistas al Mediterráneo en una zona exclusiva

Si bien Pablo Motos pasa la mayor parte del año en la capital debido a sus citas con la audiencia de lunes a jueves en 'El Hormiguero', con el fin de la temporada televisiva, que despedirá este mismo miércoles, el presentador tiene un claro destino para pasar sus merecido descanso veraniego. Así, el rostro de Antena 3 cambia su residencia habitual en el barrio de Salamanca por su lujosa mansión con vistas al Mediterráneo en Jávea.

Con sus raíces de la Comunidad Valenciana presentes durante todo el curso de emisiones, no es de extrañar que cuando el comunicador tiene oportunidad haga las maletas y escape de Madrid para disfrutar de unas vistas sin igual en Balcón del Mar, uno de los enclaves residenciales más exclusivos de Jávea, ubicado en Cabo de la Nao.

La lujosa residencia de Pablo Motos en Cabo de la Nao: una villa de lujo con vistas al mar

Y si algo motivó al de Requena a construir su refugio alejado del bullicio del mundo de la televisión en esta zona en concreto de la Costa Blanca es sin duda el balance perfecto que ofrece entre descanso, privacidad y unas vistas del mar sin igual. Ubicado sobre acantilados con vistas al mar Mediterráneo, las parcelas de esta urbanización de lujo arrancan desde los 800 metros cuadrados. Sin duda, una villa de lujo que Pablo Motos ha llegado a definir como "la casa de sus sueños".

La lujosa mansión del presentador forma parte de una exclusiva urbanización que comenzó a construir villas modernas y construcciones originales a partir de los años 80. Desde entonces, todas las casas de esta zona comparten un estilo arquitectónico similar, aunque con el tiempo han ido apareciendo viviendas de estilo más moderno. En esta ubicación, el rostro de Antena 3 organiza fiestas y encuentros con amigos íntimos y algunos colaboradores del programa.

"Cuando tomamos la decisión de comprar una casa, todo eran dudas", confiesa el propio Pablo Motos en un vídeo publicado por 'Villas de Lujo', la constructora de Dénia que le ayudó a hacer realidad la casa de sus sueños en una ubicación privilegiada. Un refugio clave para los calurosos meses de verano que el valenciano comenzará a disfrutar a partir de esta semana, cuando se despida de 'El Hormiguero' hasta nuevo aviso.

Como cada curso, el presentador y su equipo de Antena 3 se despiden con la llegada de julio para iniciar su merecido descanso de dos meses y recargar pilas de cara al nuevo curso televisivo. Quim Gutiérrez y Antonio Resines serán los encargados de cerrar la vigésima temporada de 'El Hormiguero' este miércoles junto a Motos, que iniciará su parón habitual hasta principios de septiembre.