'El Hormiguero' de Pablo Motos anuncia su despedida y cuándo será su último día de la temporada en Antena 3

Con la llegada de la temporada estival, muchos programas se van de vacaciones, mientras que otros reciben a nuevos presentadores para que los habituales se tomen un merecido descanso. Dentro de los primeros se encuentra 'El Hormiguero' de Pablo Motos, que se despedirá de la audiencia hasta septiembre el próximo miércoles 1 de julio.

Por lo tanto, al programa de Antena 3 le quedan solo tres entregas antes de poner el cartel 'Cerrado por vacaciones'. Este lunes 29 de junio, Pablo Motos recibirá la visita de la humorista, y colaboradora de 'El Hormiguero', Esperansa Grasia, con la que hablará para conocerla un poco más de cerca. Además, la también creadora de contenido explicará el motivo de su éxito en plataformas como TikTok e Instagram.

El martes, 30 de junio, será el chef José Andrés el que acuda al programa. El cocinero asturiano, uno de nuestros chefs más internacionales, hablará de sus nuevos proyectos gastronómicos, así como de la labor humanitaria que lleva a cabo alrededor del mundo con su ONG, 'World Central Kitchen'. Además, contará algunas anécdotas que le han pasado con los numerosos rostros conocidos para los que ha trabajado, como los Obama.

Por último, el miércoles será el turno de Antonio Resines y Quim Gutiérrez. Pablo Motos charlará con los actores en la última entrega de la temporada sobre su nuevo proyecto, la película 'Haciendo amigos', que se estrenará en cines el próximo 10 de julio. Cabe recordar que Antonio Resines es colaborador de 'La Revuelta', por lo que llama la atención su visita al programa de la competencia, si bien es verdad que no es la primera vez que lo hace.

Y a muchos les sorprenderá que 'El Hormiguero' concluya temporada el miércoles y no complete la semana. Sin embargo, Antena 3 ha preferido proteger a su programa estrella y evitar que el jueves 2 de julio Pablo Motos pudiera despedirse con mínimo de temporada pues ese mismo día España se jugará su pase a los octavos del Mundial frente a Austria o Argelia en dieciseisavos.

Por otro lado, cabe decir que su gran rival, 'La Revuelta' de David Broncano seguirá todavía unas semanas más en TVE. Previsiblemente, el programa de La 1 alargue una semana más su temporada en este final tan atípico debido a muchos cambios de horario por el Mundial de Fútbol.