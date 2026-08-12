Lydia Lozano se planta contra Terelu Campos en Telecinco por cómo recuerda el fin de 'Sálvame': "Nos vetaron"

La abrupta cancelación de 'Sálvame' y la salida de sus estrellas por "la puerta de atrás" de Mediaset sigue dando que hablar incluso tres años después. Ese punto de inflexión en Telecinco se ha convertido en objeto de discusión en 'De lunes a viernes', enfrentando a Lydia Lozano y Terelu Campos este miércoles por cómo la malagueña se ha referido a su fin en el polémico programa. Y la periodista del corazón no ha tardado en recordar a su compañera que ella también fue vetada en la cadena.
Si bien Terelu Campos ya tenía agendado un tenso reencuentro con su sobrino José María Almoguera como plato principal de su regreso al programa tras sus vacaciones, la colaboradora se ha topado con otro inesperado enfrentamiento tras repasar lo que sus compañeros han dicho durante su ausencia. "Me hace gracia escuchar que yo digo que no se puede hablar de mi cuando no estoy", ha comenzado señalando.
"Hay una realidad. Si no se habla de mí cuando no estoy... O tenemos un problema todos y nos lo tenemos que hacer mirar o...", ha comentado con sorna antes de que Lydia Lozano interrumpiese su discurso contra sus compañeros. "Terelu, ¿tú consideras que todo lo que hemos dicho no estando tú han sido críticas u opiniones?", le ha preguntado la periodista, rememorando un fuerte enfado de la malagueña cuando el público la abucheó en el programa.
Lydia Lozano confronta a Terelu Campos recordando la realidad sobre el fin de 'Sálvame': "No digas que te fuiste con la cabeza bien alta"
Ha sido entonces cuando ha comenzado el cruce de acusaciones entre ambas por todo lo sucedido durante su ausencia. "Dijiste que Rosa (Benito) se había ido por su hija, por la puerta de atrás. ¿Por qué cuando la gente decide marcharse de los sitios tiene que ser un perdedor?", ha cuestionado entonces la malagueña. "Es que ella me criticó a mí por haber aguantado. Aguanté porque me dio la gana igual que tú te fuiste", ha asegurado la tertuliana.
"Pero tú no digas que te fuiste con la cabeza bien alta (de 'Sálvame') porque tú volviste. Y te fuiste igual que yo, por la puerta de atrás de esta casa, porque nos vetaron", ha sentenciado entonces Lydia Lozano mientras su compañera negaba dichas afirmaciones. "¿Tú no estabas en la fogata llorando?", ha preguntado la periodista rememorando el último programa del magacín en el que quemaron los restos del plató durante el día de San Juan a modo de despedida.
"Te estás quedando conmigo, te fuiste cabreada y volviste porque te llamaron", ha insistido la tertuliana, visiblemente molesta con la versión que trataba de vender su compañera. "Yo no le dije que se fue por la puerta de atrás, Rosa se fue, volvió, se fue, volvió... Hombre", ha aclarado entonces Lozano ante los reproches de Terelu. "Es que se creen que soy imbécil y el otro día me dice Rosa que es que le ofrecieron solamente venir un día. No, aquí había unas demandas, es como si Charly demanda a esta productora, lo primero que me dice la productora es que yo me tengo que ir", añadía entre gritos la periodista.
Y Terelu no ha dudado en lanzar una advertencia, "Vamos a tener mucho cuidado con eso cariño. Cada empresa decide en su momento lo que considera que debe hacer, entonces... Ahora cuando haya un vídeo te lo explico", ha señalado paralizando la cadena de gritos, que Lydia Lozano no ha tardado en retomar. "Pero no me habléis de que os habéis ido con la cabeza bien alta como si yo hubiese sido indigna por haberme quedado 14 años", ha insistido.
Lydia contra Terelu: "¿Te estás riendo en mi cara?"
"¿Pero qué me estás contando? Qué historia te estás montando conmigo", preguntaba finalmente la malagueña, levantándose de su sitio. "¿Tú te estás riendo en mi cara Terelu?", le ha reprochado la periodista del corazón, sin dar crédito a la escena. "A lo mejor te estás riendo tú en la mía y yo no me estoy dando cuenta", le ha contestado, cada vez más molesta, la hija de María Teresa Campos.
"Es que metes la pulla pero sonríes, no me toquéis las narices con lo de la cabeza bien alta. No veía a cuento que tú dijeras eso", ha señalado cada vez más alterada Lydia Lozano. "¿Yo alguna vez te he cuestionado por haber seguido trabajando en 'Sálvame'? Dime una sola vez que lo haya hecho pública o privadamente", ha preguntado entonces Terelu mientras su compañera volvía al mismo reproche.
"Yo cuando me fui no me fui agachando la cabeza, volví a los tres años con otras circunstancias. Y el programa se acabó y se acabó para todos, ya está", ha terminado sentenciando la malagueña. "Yo le dije lo que pensaba a Rosa, no te tienes que meter ni con cabeza alta, ni cabeza cortada ni mojada", repetía por última vez Lydia sin llegar a un acuerdo con su compañera. "Y yo le dije a Rosa lo que pensaba", ha señalado la hermana de Carmen Borrego antes de abandonar la conversación.
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.