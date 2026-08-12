'Ella, maldita alma' llega a su final en Telecinco: Avance del último capítulo de la serie de Maxi Iglesias y Martiño Rivas

Telecinco emitirá este jueves 13 de agosto a partir de las 23:00 horas el último capítulo de 'Ella, maldita alma'. Así, Mediaset cerrará las tramas de la ficción protagonizada por Maxi Iglesias y Martiño Rivas, que ha pasado sin pena ni gloria por su programación.

Mediaset apostó por estrenar la ficción que llevaba más de un año guardada en el cajón antes de arrancar el verano. Lo hacía sin que la serie hubiera pasado previamente por ninguna plataforma. Pero de nada sirvió pues en su estreno anotó un 9,2% y 669.000 espectadores. Un dato que aunque estaba por encima de la media de Telecinco hacía presagiar que su recorrido por la cadena no sería bueno.

Y así ha sido. Tras nueve semanas, y a falta de conocer la audiencia del capítulo final, 'Ella, maldita alma' se despide con una media del 6,9% y 498.000 espectadores. Cabe decir, que desde hace unas semanas, la ficción si que se puede disfrutar de forma completa a través de Movistar Plus.

'Ella, maldita alma' llega a su final con un capítulo lleno de emociones, secretos y confesiones que salen a la luz. Fermín, Isaac, Ana, Mateo, Clara, Amalia, Ramiro y Dolores se enfrentarán a momentos clave que cambiarán sus vidas para siempre y las de sus familias.

Así será el último capítulo de 'Ella, maldita alma'

Con su marcha de La Isleta cada vez más cerca, Fermín afronta sus últimas horas en un pueblo que ya no es el mismo. Durante su primera misa tras el escándalo, el sacerdote descubre que el juicio de los vecinos pesa mucho más que cualquier condena, mientras Isaac lucha por mantener en pie su matrimonio con Ana. En un intento por aferrarse a la normalidad, los tres comparten una última cena sin imaginar que los acontecimientos están a punto de precipitarse.

Al mismo tiempo, Dolores decide que ya no puede soportar el miedo con el que lleva años conviviendo y da un paso que pone contra las cuerdas a Oliva y reabre viejas heridas en La Caleta. Por su parte, Mateo termina confesando a Clara la verdad sobre la muerte de Riako y la joven se dispone a abandonar el pueblo para destapar el secreto. Convencida de que todavía puede evitar la condena de su hijo, Amalia toma una medida desesperada cuyas consecuencias alcanzarán a la persona que menos quería dañar. Los dramáticos acontecimientos que sacuden a la familia llevan también a Ramiro a dejar de guardar silencio.

Antes de abandonar definitivamente el pueblo, Fermín tendrá que encontrar a Isaac para impedir que el dolor y la culpa lo empujen a cometer un error. Será entonces cuando ambos se queden completamente solos, cuando salgan a la luz las últimas verdades.